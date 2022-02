Inštitút ľudských práv

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 42260361

Sídlo: Karpatská 23, Bratislava

Bankové spojenie: SK41 1100 000­0 0029 2087 2­011

Adresa webovej stránky: https://www.ludskeprava.sk

Kontakt: info@ ludskeprava.sk

Oblasť pôsobenia: iné

Aktivity a projekty:

Ľudské práva pre všetkých, Väzni svedomia, Dôveruj ale preveruj, Homofób roka, Spravodlivosť vo vojne proti terorizmu, Arms Watch Slovensko, To si píš, Ekonomické, sociálne a kultúrne práva (ESCR), Filmovo-diskusný klub, To si píš!, Vzdelávanie k ľudským právam (HRE)

Na čo šli 2 % z dane v roku 2021:

Vďaka vašim príspevkom sme viac ako pol roka operačne fungovali bez akýkoľvek grantov a dotácií, to je skutočná nezávislosť organizácie, pôsobenie na základe rozhodnutia sympatizantov a podporovateľov. Vaša podpora je pre nás aj motivácia do ďalšej práce a silný mandát. 150 eur sme investovali do on-line reklamy na získanie nových aktivistov, dobrovoľníkov a donorov. 60 eur stojí registrácia a notárske poplatky, aby sme 2% mohli prijímať aj tento rok.

Prečo dať daň práve nám:

Aj Vaše 2% nám pomáhajú chrániť ľudské práva na celom svete, všetkých a všetky práva bez výnimky. Sme jediná slovenská, členská ľudsko-právna organizácia. Bojujeme za slobodu Väzňov svedomia, proti nespravodlivosti, chudobe a diskriminácii. Realizujeme projekty ako študentská súťaž To si píš!, anti-cena Homofób roka, organizujeme verejné diskusie, zhromaždenia a petície.

Spolupracujeme so Slovenskou sieťou proti chudobe, Jedlom namiesto zbraní, Arms Watch Slovensko a Dúhové Slovensko. Otvárame dôležité témy, ktoré nikto iný nemôže alebo nechce, nie sme závislí na žiadnej politickej ideológii alebo „materskej“ organizácii. To ale znamená aj, že na našu činnosť nedostávame žiadne príspevky zo zahraničných centrál a naša nezávislosť je závislá na príspevkoch ľudí ako ste Vy! Všetky prostriedky, ktoré sme od Vás získali, boli použité priamo na kampane a akcie.

Pracuje pre nás viac ako 20 dobrovoľníkov, úplne bez nároku na mzdu či preplácanie výdajov. No všetko sa žiaľ nedá vyriešiť zadarmo, len prenájom priestorov, energie a súvisiace poplatky sú približne 350 eur mesačne. Financie si vyžaduje aj tlač materiálov, doprava či poštovné.

