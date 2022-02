Verum et Mundum

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 52753531

Sídlo: Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava

Bankové spojenie: SK84 0900 000­0 0051 7824 3­387

Adresa webovej stránky: http://verumetmundum.sk

Kontakt: verumetmundum@ verumetmundum.sk

Oblasť pôsobenia: sociálne

Aktivity a projekty:

Naša činnosť je zameraná dvoma smermi.

Prvý je orientovaný na deti a mládež, žiakov a študentov. Našou snahou je, aby sme ich naučili vyhľadávať kvalitné a spoľahlivé informácie z overených zdrojov, kriticky myslieť. Usilujeme sa naučiť ich rozlišovať medzi hoaxami a dezinformáciami na jednej strane a pravdivými informáciami na strane druhej.

V budúcnosti by sme chceli pripraviť pre žiakov a študentov brožúru, ktorá by im pomohla zorientovať sa v tejto problematike. Okrem toho by sme sa chceli venovať vysokoškolským študentom – a to nielen budúcim žurnalistom, ktorým by sme v rámci stáží ukázali proces tvorby kvalitného článku a obsahu. Považujeme za dôležité naučiť ich, ako pracovať s informáciami, ako overovať fakty, ako hľadať a dopĺňať kvalitné zdroje informácií a vytvárať z nich zmysluplné články.

Druhý smer sa uberá k bežným čitateľom tlače či už denníkov, týždenníkov alebo mesačníkov, a tiež k čitateľom online portálov a sociálnych sietí. Z každej strany prichádza množstvo informácií a je veľmi náročné určiť, ktoré sú pravdivé a ktoré naopak patria do skupiny neoverených, ničím nepodložených až klamlivých správ.

Falošné a poplašné správy, dezinformácie, rôzne hoaxy i nenávistné slovné útoky a agresívny slovník vedú nielen k mylným rozhodnutiam a záverom, ale aj stupňujú zbytočné vášne a napätie v celej spoločnosti. Preto je dôležité vedieť sa v záplave informácií orientovať, kriticky nad nimi uvažovať, zaujímať sa o zdroj správ.

Vďaka 2 % z vašich daní budeme môcť tejto téme venovať viac pozornosti, na konkrétnych príkladoch ukážeme, čo je pravda a čo pochybná informácia či dokonca lož. Ponúkneme tiež zaujímavé rozhovory a diskusie s renomovanými odborníkmi z praxe.

Na čo šli 2 % z dane v roku 2021:

O 2% z vašich daní sa uchádzame prvýkrát.

Prečo dať daň práve nám:

Už z názvu združenia, ktorý môžeme voľne preložiť ako „pravdivé a čisté“, vyplýva, že sa zameriava na čoraz ťažšie hľadanie pravdy v dobe, ktorá prináša množstvo dezinformácií a hoaxov.

