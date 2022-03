Právna forma: Občianske združenie

IČO: 42129681

Sídlo: Bratislava – Petržalka

Bankové spojenie: SK52 1100 000­0 0026 2417 4­518

Adresa webovej stránky: https://kaspian.sk/

Kontakt: kaspian@ kaspian.sk, 0903 584 803

Oblasť pôsobenia: sociálne

Aktivity a projekty:

Občianske združenie KASPIAN pôsobí v Bratislave už od roku 1997. Svoju činnosť zameriava predovšetkým na aktivity a nízkoprahové služby pre deti a mládež. Prostredníctvom nízkoprahového klubu a terénnej sociálnej práce sa venuje deťom a mladým ľuďom vo veku od 7 do 23 rokov. Pomocou metód sociálnej práce, neformálneho vzdelávania, voľnočasových, preventívnych a participatívnych aktivít sa snaží prispievať k ich osobnému a sociálnemu rozvoju. Deti a mládež môžu služby KASPIAN-u využívať pravidelne, a to štyri krát týždenne.

KASPIAN sa už siedmy rok angažuje aj v oblasti komunitnej práce. Cieľom je rozprúdiť komunitný život v okolí jeho sídla na Furdekovej ulici v Petržalke. Pre komunitu každoročne organizuje, výmenný bazárik oblečenia, Rodinný športový deň, Montessori herničky, komunitnú akciu PIK-NIK, či adventnú vencovačku. Aj napriek nepriaznivej spoločenskej situácii sa aj pominulé roky podarilo zorganizovať väčšinu plánovaných akcií, za dodržania opatrení.

KASPIAN od mája 2019 poskytuje aj poradenstvo pre rodičov, kde využíva skúsenosti s prácou s deťmi a mladými ľuďmi, so špecifikami rôznych vekových štádií a rizikového správania. Intenzívne spolupracuje s dobrovoľníkmi, ktorí sú podporou v priamej práci s deťmi a mladými alebo sú to expertní dobrovoľníci, pre vybrané oblasti, ako napr. IT, preklady do cudzieho jazyka, fotografovanie. KASPIAN je zároveň aj praxovým strediskom Univezity Komenského a Trnavskej univerzity.

Na čo šli 2 % z dane v roku 2021:

2% z dane v minulom roku boli použité na chod organizácie. Zo získanej sumy boli hradené náklady na údržbu najväčšieho skateparku v Bratislave, na doplnenie vybavenia pre nízkoprahový klub, náklady spojené s komunitnými akciami pre rodiny, úradné poplatky, vzdelávanie tímu v oblastí priamej práce s klientom a tiež v prevenčných témach a na režijné náklady organizácie.

Prečo dať daň práve nám:

Poznáme príbehy dnešných detí. Aj preto vieme, že Vaše 2% májú zmysel.

Chceme, aby Petržalka bola bezpečným miestom, kde sa deti a mladí ľudia môžu rozvíjať tráviť čas zmysluplne a bezpečne.

Je okej, nebyť okej. Sme tu s deťmi a mladými, aby mohli byť silnejší.

Podkladom na obsah tejto stránky je voľne dostupný webformulár. Pravda poskytnuté údaje overuje, no v prípade poukázania dvoch percent dane odporúčame overiť si kľúčové údaje prijímateľa (názov, právna forma, IČO) v oficiálnom zozname vedenom Notárskou komorou SR.