ZOM Prešov

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 37786687

Sídlo: Karpatská 18, 080 01 Prešov

Bankové spojenie: SK1809000000000096288378

Adresa webovej stránky: http://www.zompresov.sk

Kontakt: tel.: 051/770 14 99, e-mail: zompresov@ zompresov.sk

Oblasť pôsobenia: sociálne

Aktivity a projekty:

Bezplatné služby špecializovaného sociálneho a právneho poradenstva, Agentúra podporovaného zamestnávania a Agentúra osobnej asistencie pre ľudí so zdravotným znevýhodnením / motivátorské, vzdelávacie, osvetové a integračné aktivity pre komunitu ľudí so zdravotným znevýhodnením, zástupcov kompetentných inštitúcií a širokú verejnosť / prevádzkovanie bezbariérovej Galérie Abilympiáda na podporu tvorby zdravotne postihnutých aj zdravých umelcov / činnosť športového klubu BOCCIA ZOM Prešov – tréningy a výchova vlastných klubových hráčov, boccia rozhodcov, športových asistentov a dobrovoľníkov, prevádzkovanie vlastného tréningového centra, poriadanie športových turnajov v boccii a spolupráca so SZTPŠ a SPV / organizovanie komunitných a integračných kultúrno-spoločenských a športových podujatí.

Bojujeme proti bariéram v architektúre, urbanistike aj myslení ľudí a vytvárame príležitosti na aktívny život na invalidnom vozíku s cieľom dosiahnuť pre ľudí s ťažkým zdravotným znevýhodnením vo všetkých oblastiach bežného života (vzdelávanie, zamestnávanie, bývanie, doprava, spoločenské uplatnenie, voľnočasové aktivity,…) rovnaké príležitosti, ako má zdravá časť populácie.

Na čo šli 2 % z dane v roku 2021:

Celoročné aktivity (bezplatné služby, prevádzka Galérie Abilympiáda a Tréningového centra ŠK BOCCIA ZOM) / zateplenie strechy na budove vo vlastníctve o.z. na Masarykovej 20 v Prešove (budova Galérie Abilympiáda a Tréningové centrum ŠK BOCCIA ZOM Prešov) / účasť na Majstrovstvách Európy v boccii v Seville (Španielsko) /

Organizovanie hromadných podujatí: BOCCIA TATRA CUP 2021 (6. ročník jediného v SR organizovaného medzinárodného turnaja v paralympijskom športe boccia), BOCCIA Open 2021 (integračné spoločensko – športové regionálne podujatie), SH:REK 2021 (40. Celoslovenské športové hry ľudí s telesným postihnutím a rekondícia), BOCCIA KEMP Šírava 2021 (týždenný letný športový kemp pre deti a mládež s telesným postihnutím).

Prečo dať daň práve nám:

Sme komunitou ľudí s ťažkým telesným postihnutím a nechceme nečinne čakať na to, čo pre nás urobia iní. V duchu kréda „Nepotrebujeme ľútosť ani dojatie. Potrebujeme len pochopenie a vhodné podmienky na samostatný, nezávislý a zodpovedný život.” sa sami aktívne snažíme prispieť k zmene nášho života k lepšiemu.

Náš športový klub BOCCIA ZOM Prešov je jediný boccia klub na východe Slovenska a darí sa mu vychovávať úspešných hráčov boccie z celého regiónu. Mali sme zastúpenie na Letných paralympijských hrách TOKIO 2020 (R. Kurilák a K. Kudláčová), získali sme striebornú medailu na ME v boccii Sevilla 2021 (R. Kurilák – BC2), či zlato na Európskom pohári BISFed 2019 v Zagrebe (B. Klohna – páry BC3). Pred nami je nová paralympijská sezóna a cieľ čo najúspešnejšie reprezentovať klub a SR a prebojovať sa na Letné paralympijské hry PARIS 2024 v čo najväčšom počte.

Štart na medzinárodných kvalifikačných BISFed turnajoch je finančne náročný a jeho financovanie výhradne na našich pleciach. Budeme Vám preto nesmierne vďační, ak nám s ním svojím príspevkom z dane pomôžete.

Ďakujeme.

Podkladom na obsah tejto stránky je voľne dostupný webformulár. Pravda poskytnuté údaje overuje, no v prípade poukázania dvoch percent dane odporúčame overiť si kľúčové údaje prijímateľa (názov, právna forma, IČO) v oficiálnom zozname vedenom Notárskou komorou SR.