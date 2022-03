Skating Sports Prešov

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 50525603

Sídlo: Sázavského 1

Bankové spojenie: SK0411110000001403229007

Adresa webovej stránky: http://skatingsports.sk

Kontakt: skatingsportsno@ gmail.com, 0907951205

Oblasť pôsobenia: šport

Aktivity a projekty:

V riadnej sezóne sa venujeme intenzívnej športovej príprave našich pretekárov na domáce a medzinárodné súťaže, venujeme sa malým malým deťom od 5 rokov, medzi ktorými vyhľadávame ďalšie talenty a v jarných a letných mesiacoch organizujeme medzinárodné sústredenia so zahraničnými trénermi /tento rok už 6. ročník/.

Na čo šli 2 % z dane v roku 2021:

2% z minulého roka /2021/ sme použili na prenájom ľadovej plochy , nakoľko najväčšou a najdrahšou položkou pre ľadové športy je práve prenájom ľadu /1 hod./140,00 Eur/

Prečo dať daň práve nám:

Krasokorčuľovanie je jedným z najkrajších športov na svete, má na Slovensku aj dlhodobú históriu. v roku 1871 vznikol krasokorčuliarsky klub v Bratislave a v roku 1872 v Prešove, Košiciach a v Spišskej Novej Vsi. Tento rok je to už 150 rokov. Slovensko sa môže nadväzovať na úspechy Ondreja Nepelu – 1× Olympijský víťaz, 3× Majster Sveta, 5× Majster Európy/, Jozefom Sabovčíkom, ktorý ako prvý muž na svete na ME skočil štvoritý skok. Pracujeme na tom, aby sme nadviazali na tieto úspechy a pozdvihli Slovenské krasokorčuľovanie na niekdajšiu úroveň. máme výborný trénersky tím a šikovné deti, potrebovali by smer viac ľadu.

