Právna forma: Občianske združenie

IČO: 53874447

Sídlo: Kutuzovova 257/4, 831 03 Bratislava-Nové Mesto

Bankové spojenie: SK42 8330 000­0 0021 0208 7­695

Adresa webovej stránky: http://www.lsmch.sav.sk/

Kontakt: zvedavci.oz@ gmail.com

Oblasť pôsobenia: školstvo

Aktivity a projekty:

Našou hlavnou aktivitou je organizovanie Letnej školy mladých chemikov (LŠMCH), odborného sústredenia, ktoré je určené pre riešiteľov chemickej olympiády na základnej škole. Podujatie predstavuje formu odmeny za celoročnú snahu žiakov a zároveň motiváciu pre ich ďalší rozvoj a štúdium. LŠMCH tak už siedmi rok vzdeláva a popularizuje vedu a zdôrazňuje jej význam aj praktické využitie. Popularizácia vedy a podpora talentov je priamo spojená s rozvojom spoločnosti. Zo štúdií vyplýva, že klesajúci záujem o štúdium prírodovedných predmetov v budúcnosti zasiahne ekonomický rast spoločnosti. Podpora projektu LŠMCH tak predstavuje systémové riešenie nielen z hľadiska budovania vedomostí, ale aj nadobudnutia manuálnych a praktických zručností a budovania silných sociálnych kontaktov, ktoré sa vytvárajú v tomto období života.

Naše aktivity sa neobmedzujú len na talentovanú mládež, ale na všetkých, ktorých veda zaujíma. Každoročne v období pred Vianocami zverejňujeme Chemický adventný kalendár s vedecko-náučnými aktivitami ako tajničky, kvízy, videá atď. Pravidelne spolupracujeme so Slovenskou akadémiou vied – zapojili sme sa do projektov SAV vzdeláva a Veda na doma (Chémia na doma). V rámci Noci výskumníkov sme v roku 2021 pripravili sadu Vedecký kuriér – Chemik detektív, ktorá putovala do stovky škôl po celom Slovensku.

Na čo šli 2 % z dane v roku 2022:

V roku 2022 sme neboli poberateľom 2% z daní.

Prečo dať daň práve nám:

Ak má byť Letná škola mladých chemikov motivačnou z hľadiska ďalšieho vzdelávania, je dôležité, aby rodičia doplácali čo najmenej za nevyhnutné náklady spojené s ubytovaním, stravou a laboratórnymi pomôckami. Chceli by sme aby mali možnosť zúčastniť sa a rozvíjať naozaj všetci zanietení a šikovní študenti, nie iba tí ktorí si to finančne môžu dovoliť. Získané prostriedky budú smerovať k splneniu tohto cieľa na siedmom ročníku Letnej školy mladých chemikov.

