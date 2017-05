Šéf Tesly Elon Musk je v ďalšom Trumpovom poradnom zbore

Členmi sú riaditelia popredných amerických firiem a medzi nimi figuruje aj šéf výrobcu elektromobilov Tesla Motors a technologický „vizionár“ Elon Musk spolu s niekoľkými ďalšími významnými postavami technologického sektora. Šéfovia firiem zo Silicon Valley pritom Trumpa počas predvolebnej kampane často ostro napádali.

Trump do výboru, ktorý má podávať návrhy, ako v USA vytvárať nové pracovné miesta v priemysle, menoval takmer tri desiatky šéfov spoločností, napríklad General Electric, Ford, Boeing alebo Lockheed Martin, a okrem nich predsedu poprednej americkej odborovej centrály AFL-CIO Richarda Trumku. Z technologického sektora je okrem Muska zastúpený ešte šéf výrobcu čipov Intel a riaditeľ počítačovej spoločnosti Dell, vyplýva zo zoznamu, ktorý zverejnila agentúra Reuters.

Musk, ktorý je v ľavicových a zelene orientovaných kruhoch oslavovaný ako zástanca čistej energie, je už súčasťou druhého Trumpovho poradného zboru. V decembri ho zvolený prezident zaradil do zoskupenia, ktoré mu má tlmočiť názory privátneho sektora, napríklad spolu so šéfom technologického gigantu Apple Timom Cookom a šéfom spoločnosti Uber Technologies Travisom Kalanickom.

Musk pred novembrovými voľbami povedal, že Trumpa nepovažuje za správneho človeka do čela krajiny a zo Silicon Valley sa kritika republikánskeho kandidáta ozývala počas kampane prakticky nepretržite. Trump zase na oplátku hovoril, že investori americké technologické firmy preceňujú.

Podľa serveru The Mercury News sa ale obaja muži potrebujú. Muskove podnikanie je do značnej miery založené na prílivu vládnych subvencií a vďaka tomu za predošlého prezidenta Baracka Obamu viacmenej prosperovalo, Trumpov nástup by to ale mohol ohroziť. Trump potom môže Muskove podnikanie vyzdvihovať ako príklad, keď technologický sektor vytvára na domácej pôde tisíce miest. Tesla zamestnáva spolu okolo 30 000 ľudí, z toho 25 000 v USA.

Niektorí analytici akciového trhu nedávno zlepšili výhľad akcií Tesla Motors. Prinútili ich k tomu signály dobrého vzťahu medzi Muskom a Trumpovou administratívou.