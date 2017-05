Firmy ťažia odvody, štát núka dotácie

Začínajúce firmy, ktoré môžu, ale aj nemusia prísť na trh s inovatívnym nápadom, chce štát v tomto roku podporovať výraznejšie ako doteraz. Ponúka im granty, ktoré by im mali uhradiť výdavky na inovácie vo výrobe alebo na marketing. Pre podniky, ktoré na trhu pôsobia minimálne tri roky, je stanovená výška dotácie v rozmedzí od 50-tisíc do 200-tisíc eur. Pre firmy a živnostníkov, ktorí podnikajú kratšie ako tri roky, čiže startupy, je určený grant s výškou dotácie od 30-tisíc do 200-tisíc eur.