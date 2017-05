Opel, Peugeot, Citroën. General Motors a PSA rokujú o ich spojení

Agentúre Reuters to v utorok povedali zdroje oboznámené so situáciou. Dohoda o prevzatí Opla automobilkou PSA Group by podľa nich mohla byť oznámená už v najbližších dňoch.

Cena akcií PSA na správu o rokovaní reagovala nárastom o šesť percent a dostala sa na najvyššiu úroveň za rok a pol. Spojením PSA s Opelom by vznikla skupina so zhruba 16-percentným podielom na európskom automobilovom trhu, ktorá by vystriedala francúzsku spoločnosť Renault na poste druhej najväčšej európskej automobilky za nemeckým Volkswagenom, uviedla agentúra Bloomberg.

GM a PSA už spolupracujú pri výrobe športovo-úžitkových vozidiel (SUV) a dodávkových automobilov. Hovorca PSA agentúre Reuters potvrdil, že firmy vedú rozhovory o prehĺbení partnerstva.

„Rokujeme s Opelom o rozšírení existujúcich projektov,“ vyhlásil hovorca. Zástupcovia Opelu a francúzskej vlády, ktorá v PSA vlastní 14-percentný podiel, sa zatiaľ nevyjadrili.

Podľa zdroja agentúry Bloomberg zvažuje PSA prevziať Opel s cieľom zvýšiť objem predaja, získať prístup k novým technológiám a ušetriť prostredníctvom spoločných nákupov.