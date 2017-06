Frank by Francúzov zbedačil

Ak sa postaví na čelo krajiny krajne pravicová kandidátka a líderka antieurópskeho Národného frontu Marine Le Penová, bude trvať na vystúpení Francúzska z eurozóny. Nateraz je však najhorúcejším kandidátom na prezidenta Emmanuel Macron.

„Tento sociálny demokrat je bývalým ministrom pre ekonomiku, zo svojho postu odstúpil pre záujem kandidovať za prezidenta ako nezávislý kandidát (podporovaný hnutím En Marche!). Marcon sľubuje liberalizovať francúzsku ekonomiku a priniesť reformy s cieľom zníženia vládneho deficitu,“ vysvetlil ekonóm Trim Broker Ronald Ižip. Macron je milionárom po tom, čo v pozícii investičného bankára v Rotschild & Cie Bank stál za dohodou medzi Nestlé a Pfizerom.

Jeho politika by preto mohla byť podobná ako politika bývalého amerického prezidenta Billa Clintona či bývalého britského premiéra Tonyho Blaira. V druhom kole by podľa odhadov jednoznačne porazil Marine Le Penovú (v pomere hlasov 65 percent proti 35 percentám). „Avšak výsledky volieb budú pravdepodobne omnoho tesnejšie, ako naznačujú odhady. Mnoho konzervatívnych voličov sa môže prikloniť na stranu Le Penovej,“ uzavrel Ižip. Aj napriek tomu že Macron by mal zdolať Le Penovú, precedens brexitu či zvolenie Donalda Trumpa za amerického prezidenta, kde sa prieskumy mýlili, nabáda investorov na opatrnosť a s blížiacim sa dátumom volieb sú čoraz nervóznejší.

„Okrem toho Le Penová očakáva, že bude rokovať s Bruselom, a keď dosiahne vytúžený výsledok, navrhne vypísanie referenda o zotrvaní Francúzska v EÚ. Teda niečo v štýle bývalého britského premiéra Davida Camerona,“ tvrdí Christopher Dembik, ekonóm Saxo Bank. Dembik upozorňuje, že takmer každodenné zverejňovanie prieskumov počas prezidentskej kampane je dlhoročnou francúzskou tradíciou. Čaká sa preto, či ďalšie prieskumy trend posilňovania pozície Le Penovej potvrdia alebo vyvrátia. „Zdá sa, že prezidentské voľby budú veľmi tesné a že Národný front bude veľmi blízko k dosiahnutiu moci. Všetky tieto faktory postačujú na to, aby medzi investormi vznikla panika,“ povedal Dembik. Podľa niektorých prieskumov by sa však francúzska prezidentská kandidátka Marine Le Penová nedostala ani do druhého kola volieb.

Devastačné opatrenia Le Penovej

Ekonómovia v prípade Le Penovej varujú, že uvažuje o tom, že celý francúzsky dlh vydaný pod francúzskym právom zmení z eura na nový frank. Európske krajiny v tomto prípade majú privilégium emitovať svoj dlh pod svojím vlastným právom. To znamená, že stačí zmena zákona na to, aby mohli zmeniť podmienky jeho emisie. „Francúzsko má verejný dlh v hodnote viac ako dva bilióny eur, z toho až 80 percent je emitovaného pod domácim právom. Ak by sa Le Penová dostala k moci, mohla by tak zmeniť menu na 1,7 bilióna eur dlhu. Následky by boli obrovské,“ poznamenal Ižip.

Podľa agentúry S&P by zmena meny dlhopisov znamenala automatický bankrot krajiny. „Finančná realita by však bola značne komplikovanejšia. Bankrot krajiny a strata ratingu nie je triviálna záležitosť. Na stratu ratingu krajiny, zhoršený finančný výhľad a špekulácie o zavedení nového dlhu by reagovali prevažne domáce subjekty, ktoré by začali vyberať peniaze z bánk, kým sa dá ešte vybrať eurá. Banky by nutne potrebovali likviditnú injekciu od Európskej centrálnej banky. Tá by ju však poskytnúť nemohla, pretože francúzske cenné papiere by už nemali dostatočnú kredibilitu,“ tvrdí Ižip.

Aby sa tomu Francúzsko vyhlo, muselo by zaviesť ešte pred svojimi plánmi s emisiou dlhu v nových frankoch bankové prázdniny. „Prázdniny s cieľom skonvertovať vklady občanov z eur do frankov. S rastúcou pravdepodobnosťou víťazstva Le Penovej však mnohí ľudia nebudú čakať na potenciálne zavedenie bankových prázdnin. A už dopredu sa budú zbavovať francúzskych aktív. Ak súčasný trend Le Penovej šancí bude pokračovať, Francúzsko sa môže čoskoro dostať na taliansku cestu,“ dodal Ižip. Návrat k franku by priniesol prudký rast cien, znehodnotenie úspor a ekonomickú krízu spojenú s rastom nezamestnanosti.

Únia bez Francúzska nebude

Viac ako v prípade Veľkej Británie a brexitu sa európski politici obávajú, že dôjde k tzv. frexitu, teda odchodu Francúzska z únie. Podľa eurokomisára pre ekonomické záležitosti, dane a clá Pierra Moscoviciho, toto riziko hrozí v prípade víťazstva Le Penovej, a treba urobiť všetko pre to, aby sa tak nestalo. Moscovici označil volebný program Národného frontu za samovražedný pre EÚ. „Aký má zmysel Európska únia bez Francúzska? Žiadny. Francúzsko je zakladajúcim a kľúčovým členom pre Európu," vyhlásil Moscovici nedávno na pôde Stáleho zastúpenia Európskej komisie v Paríži. Podľa neho ak sa Le Penová stane prezidentkou Francúzska, vyhlási sľúbené referendum o odchode krajiny z EÚ a bude chcieť vystúpiť z eurozóny a prestať používať euro.

Le Penová navrhuje návrat k systému Európskej menovej jednotky (ECU). ECU bola zúčtovacia mena vytvorená na základe menového koša, v EÚ a v predošlej štruktúre Európskych spoločenstiev fungovala od konca 70. do konca 90. rokov, keď bola nahradená eurom. Le Penová už dlhší čas hovorí, že Francúzsko by malo z eurozóny odísť, doteraz však neponúkla žiadne podrobnosti tohto prechodu. „ECU existovala popri národnej mene. Koexistencia národnej meny so spoločnou menou nemala žiadne dosahy na každodenný život Francúzov,“ povedala nedávno Le Penová agentúre Reuters.

„Populistickí politici ponúkajúci zjednodušené a na prvý pohľad príťažlivé riešenia rôznych problémov, ktoré však životnú úroveň v konečnom dôsledku zhoršia, sú na Západe stále na vzostupe. Potvrdili to výsledky britského referenda o vystúpení z EÚ či zvolenie Donalda Trumpa do Bieleho domu. Nasledujúcich 12 mesiacov čaká obzvlášť Európu séria dôležitých volieb, čo zvyšuje neistotu práve pre riziko posilnenia pozície antisystémových strán pri stále krehkom ekonomickom raste a pri nemožnosti politiky Európskej centrálnej banky ťahať donekonečna ,káru' bez väčšieho reformného úsilia,“ skonštatoval analytik J&T Banky Stanislav Pánis.