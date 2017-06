Slovensko chce posilniť hospodárske vzťahy s Čínou

Slovenské ministerstvo hospodárstva v koncepcii rozvoja ekonomických vzťahov s Čínou spomenulo napríklad záujem čínskych investorov o bratislavské letisko či snahu Slovenska podieľať sa na preprave čínskeho tovaru do Európy.

Najľudnatejšia krajiny sveta sa na celkovom vývoze exportne orientovanej slovenskej ekonomiky podieľa 2,5 percentami a na slovenskom dovoze siedmimi percentami. Prílev čínskych zahraničných investícií na Slovensko predvlani dosiahol iba 11,2 milióna eur.

Investori z Číny však ovládli niektoré slovenské firmy v rámci akvizície ich zahraničných materských spoločností. Napríklad čínska spoločnosť China South Rail týmto spôsobom získala kontrolu nad slovenským závodom Boge Elastmetall na výrobu komponentov pre automobilový priemysel, ktorý zamestnáva viac ako 600 pracovníkov.

Čínski investori sa podľa slovenského ministerstva zaujímajú o vstup do bratislavského letiska M.R. Štefánika, a to prostredníctvom prenájmu zrejme na 30 rokov. Súčasťou spolupráce by mohlo byť posilnenie leteckej nákladnej dopravy a výstavba nových priestorov, z ktorých by sa tovar zo slovenskej metropoly prepravoval do ďalších krajín strednej Európy.

Ministerstvo hospodárstva tiež uviedlo, že Slovensko zvažuje emisiu štátnych dlhopisov na čínskom trhu. Bratislava tiež preskúma možnosti vytvorenia obchodnej spoločnosti, ktorou by sa podporil najmä predaj produkcie malých a stredných slovenských podnikov na čínskom trhu a ďalších krajinách Ázie.

Vzťahy medzi Slovenskom a Čínou vlani poznamenala schôdzka slovenského prezidenta Andreja Kisku s tibetským duchovným vodcom dalajlámom, ktorý v rámci cesty po Európe navštívil Slovensko.

Peking vtedy pohrozil Bratislave bližšie nešpecifikovanou odvetnou reakciou a následne zrušil bilaterálne rokovania so slovenským premiérom Robertom Ficom. Slovenskí politici uviedli, že krajina dodržiava politiku jednej Číny.

V Českej republike je hlavným čínskym investorom spoločnosť CEFC, ktorá podľa skorších informácií v krajine za posledné dva roky investovala viac ako 30,5 miliardy českých korún. Išlo napríklad o kapitálove vstupy do finančnej skupiny J&T Finance Group, Pivovarov Lobkowicz Group a leteckej spoločnosti Travel Service. Získala tiež podiely v ďalších firmách pri futbalovom klube SK Slavia Praha.