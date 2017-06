Doprava cez Strečno sa v apríli spomalí

Cesta sa už nebude uzatvárať, no vodiči sa musia na niekoľko týždňov pripraviť na dopravné obmedzenia. V tom lepšom prípade sa pod skalným masívom bude pri zníženej rýchlosti prechádzať v dvoch zúžených pruhoch.

Odkedy presne sa v apríli začnú obmedzenia pod Strečnom aj počas pracovných dní, zatiaľ pracovná skupina, ktorá rieši sanáciu brala, nezverejnila. Pôvodne mal byť k dispozícii len jeden jazdný pruh, cez ktorý mali autá jazdiť striedavo podľa semaforov. Pravdepodobnejšie riešenie je však, že sa bude jazdiť v dvoch zúžených pruhoch (cca 3 metre), aby bola zachovaná obojsmerná premávka. Toto opatrenie by malo byť v úseku pod hradom Strečno. „Pôjde o 40-metrový úsek s rýchlosťou zníženou na 30 km/h. Toto je pravdepodobné riešenie, ktoré je však ešte momentálne v štádiu administratívnej prípravy,“ uviedol prednosta Okresného úradu v Žiline Michal Lavrík.

Aj keď sa vodiči musia pripraviť na spomalenie dopravy a aj to, že sa pri Žiline zdržia v kolónach, riešenie s dvoma užšími pruhmi je určite lepšie ako čakanie na semaforoch, keby ostal prejazdný len jeden jazdný pruh. „Aj keď tam bude znížená rýchlosť, z pohľadu plynulosti a priepustnosti to je určite lepšie riešenie,“ povedal šéf žilinského Výskumného ústavu dopravného Ľubomír Palčák.

Pracovníci budú pokračovať v sanačných prácach, ktoré sa trochu menia, nakoľko po odstránení vegetácie a odkrytí skál sa v masíve objavili iné a rozsiahlejšie poškodenia, ako boli zistené pri prieskume. „Po očistení, po odstránení vegetácie a teraz v jarnom období, keď sa masív uvoľnil tými rozmrazovacími cyklami, tak tam prišlo k ďalším zmenám,“ povedal Branislav Prelovský zo spoločnosti Arcadis CZ, ktorá robí na sanácii Strečna. V ďalšej etape sa bude robiť aj sanácia skalného previsu v spodnej časti masívu. Pracovná skupina zatiaľ uvádza, že termín – koniec júna – by mal byť dodržaný. Podľa pôvodných plánov mala byť sanácia ukončená v máji, no termín sa predĺžil o jeden mesiac, pretože práce počas zimy pribrzdilo a posunulo počasie. Práce na sanácii Strečna sa začali 12. novembra a pred Vianocami, po 18. decembri, boli prerušené zhruba na dva mesiace.

Ak by sa práce predĺžili a dopravné obmedzenie vo dvoch zúžených pruhoch a s rýchlosťou zníženou na tridsiatku by pokračovalo aj cez letné prázdniny, výrazne by to skomplikovalo dopravnú situáciu na frekventovanej ceste, kde v dovolenkovom období stúpa intenzita dopravy o 15 percent. „V prípade, že by nebol dodržaný termín koniec júna, by to bol dosť veľký problém, nakoľko intenzita dopravy v letných mesiacoch v dovolenkovom období stúpa a potom by tam mohli vznikať väčšie kongescie, zápchy aj dopravné problémy,“ upozornil Palčák.