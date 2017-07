Matovič chce zavrieť obchody aj v nedeľu

Zatvoriť obchody v nedeľu by bolo lepším riešením, ako zakázať maloobchodný predaj cez všetky sviatky. V parlamentnej rozprave k návrhu novely Zákonníka práce od poslancov za OĽaNO-NOVA, ktorou sa mal zakázať maloobchodný predaj počas nedieľ, to uviedol poslanec za OĽaNO-NOVA Igor Matovič. Poslanci ich návrh nepodporili.

Matovič navrhol kompromisné riešenie, podľa ktorého by boli v prvom kroku obchody zatvorené počas nedieľ napríklad do 14:00 alebo do 16:00 a o pár rokov by sa mohli obchody počas nedieľ zatvoriť úplne.

Líder OĽaNO-NOVA v súvislosti so schváleným zatvorením obchodov počas 16 sviatočných dní v roku upozornil na to, že ak sviatok na Slovensku pripadne na stred týždňa, ľudia v prihraničných oblastiach môžu ísť za nákupmi do okolitých krajín. "Veľká časť Bratislavčanov skončí v Rakúsku na nákupoch,“ povedal Matovič. Takýchto sviatkov, ktoré pripadnú na stred týždňa, môže byť podľa Matoviča v jednotlivých rokoch šesť až osem.

Ako upozornil poslanec za OĽaNO-NOVA Richard Vašečka, na Slovensku v nedeľu pracuje 21 % ľudí, čo ho radí na prvé miesto v Európe. "Toto číslo za posledné roky výrazne rastie,“ uviedol. V odvetví obchodu podľa neho pracuje 300 tisíc ľudí a niektorí z nich chodia do práce aj v nedeľu, najmä ženy. Zatvorenie obchodov v nedeľu podľa Vašečku podporuje nadpolovičná väčšina spotrebiteľov. Slovensko by sa týmto krokom podľa neho inšpirovalo krajinami, ako sú Francúzsko, Dánsko, Veľká Británia či Rakúsko.

Podľa poslanca za Smer-SD Juraja Blanára treba o zatvorení obchodov počas nedieľ najprv rokovať so sociálnymi partnermi. Je presvedčený o tom, že Slovensko k zakázaniu maloobchodného predaja počas nedieľ raz dospeje. "Ja s týmto návrhom rád budem súhlasiť, ak bude vyrokovaný so sociálnymi partnermi,“ dodal.

Parlament v utorok nakoniec nepodporil návrh novely. Za posunutie návrhu novely pracovného kódexu do druhého čítania hlasovalo 30 poslancov, proti bolo 43 poslancov a 70 zákonodarcov sa pri hlasovaní zdržalo.

Národná rada SR schválila minulý týždeň zatvorenie obchodov počas šestnástich sviatočných dní v roku. Od mája zostanú obchody počas 15 sviatkov zatvorené celý deň, 24. decembra bude zakázaný maloobchodný predaj po 12:00. Túto novelu zákona do parlamentu spoločne predložila skupina poslancov za koaličné strany Smer-SD, SNS a Most-Híd. V súčasnosti sú pritom obchody povinne zatvorené 3,5 dňa v roku, a to 1. januára, počas Veľkonočnej nedele, 24. decembra po 12:00 hodine a 25. decembra.