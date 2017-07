Štyri pätiny podnikateľov považujú korupciu na Slovensku za rozšírenú

Boj proti korupcii v podnikateľskom prostredí v regióne, ktorý zahŕňa Európu, Blízky východ, Indiu a Afriku, je stále nedostatočný. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti EY, na ktorom sa zúčastnilo 4 100 respondentov zo 41 krajín. Korupčné správanie za problém označila viac ako polovica opýtaných podnikateľov vo vrcholovom manažmente.

Na Slovensku až 81 % podnikateľov považuje korupciu za veľmi rozšírenú, čo je štvrtý najhorší výsledok zo všetkých zúčastnených krajín.

Prieskum EY tiež ukázal, že tri štvrtiny (77 %) členov predstavenstiev a vrcholových manažérov z regiónu pripúšťajú, že určité neetické správanie je ospravedlniteľné, ak pomôže ich spoločnosti prežiť. Tretina je ochotná ponúknuť úplatok, aby si ich spoločnosť udržala zákazku, alebo aby získala novú. Avšak 28 % všetkých respondentov je presvedčených, že zákony a iné predpisy zohrávajú v boji proti neetickému konaniu pozitívnu úlohu. To je o štyri percentá viac ako pri predchádzajúcom prieskume z roku 2015.

Na Slovensku je situácia podľa EY horšia. Len 11 % opýtaných Slovákov je presvedčených, že zákony a iné predpisy významne prispievajú k boju proti neetickému konaniu. Celkovo 77 % respondentov súhlasí s tým, že stíhanie páchateľov podvodov a korupcie pomôže odradiť ďalších, potenciálnych hriešnikov, na Slovensku si to myslí 68 % respondentov.

„V niektorých rýchlo sa rozvíjajúcich ekonomikách sme zaznamenali známky zlepšenia. To sa však netýka Slovenska, kde štyria z piatich respondentov (81 %) stále považujú korupciu za zásadný problém v krajine,“ upozorňuje partner oddelenia pre Vyšetrovanie podvodov a riešenie sporov EY v strednej Európe Daniel Bican. „A ešte znepokojujúcejšie je, že najvyššie vedenie sa nesnaží tieto problémy riešiť, čo môže negatívne vplývať na mladšiu generáciu,“ dodal.

Ako ďalej z prieskumu vyplýva, linky na nahlasovanie podvodov a neetického správania spoločnosti príliš nevyužívajú. Podľa EY 16 % slovenských respondentov uviedlo, že ich spoločnosť takúto linku zriadenú má a to aj napriek tomu, že už viac ako dva roky je účinný zákon ukladajúci povinnosť zaviesť vnútorný systém nahlasovania a vybavovania podnetov. V prípade zistenia podvodu alebo neetického konania by sa slovenskí respondenti obrátili v 36 % na regulátora, 25 % na novinárov, 15 % na mimovládne organizácie a až 7 % by postúpilo informáciu konkurencii. Na 32 % opýtaných bol vyvíjaný nátlak, aby svoje podozrenia nehlásili. Z nich takmer dve tretiny tomuto nátlaku podľahli a vec neoznámili, uzavrela spoločnosť.

