Kažimírove šance na lukratívny post sú nízke

Ten môže prísť o miesto ešte pred záverom jeho volebného mandátu, ktorý sa mu končí v januári 2018, pre nešťastný výrok o tom, ako južania roky míňajú peniaze len na pitie a ženy.

Európsky týždenník Politico tvrdí, že horúcim kandidátom na post šéfa euroskupiny je aktuálne stále španielsky minister financií Luis de Guindos, o ktorom sa hovorí už niekoľko rokov. Podporiť by ho mala podľa agentúry Reuters aj nemecká kancelárka Angela Merkelová. Jedno funkčné obdobie predsedu euroskupiny trvá 2,5 roka. Dijsselbloem je v tejto funkcii od roku 2013.

Španielsko už niekoľko rokov nemá žiadne zastúpenie na vrcholnom poste v rámci EÚ. K tomuto klasickému argumentu o proporčnom zastúpení je potrebné pripočítať odbornú Guindosovu kompetenciu, ktorú nikto nespochybňuje.

Stredopravá frakcia ľudovcov, kam patrí aj Guindos, však má už teraz v EÚ tri najvyššie predsednícke funkcie, a to Európsku komisiu, Európsky parlament a Európsku radu. Socialisti majú iba šéfa euroskupiny a šéfku diplomacie EÚ.

V hre sú podľa Politica aj liberáli, ktorí nemajú žiadnu významnejšiu pozíciu v štruktúrach EÚ. Z ministrov financií eurozóny ide o Luxembursko a Slovinsko. Do súťaže o nástupcu Dijsselbloema sa môže dostať prvá žena, slovinská ministerka financií Mateja Vraničarová Ermanová.

Politico navyše uvádza, že Kažimírovi, aj napriek tomu, že je socialista, poškodil postoj slovenskej vlády k otázke utečencov, a tiež nižší rating krajiny, ako majú západní členovia EÚ. Jeden z návrhov však je aj to, že by sa predseda euroskupiny volil z podpredsedov Európskej komisie, a tak by bol pod väčšou kontrolou Európskeho parlamentu.

Kažimír tvrdí, že je dlhodobo s prácou Dijsselbloema spokojný. Taliani a Portugalci však už žiadali jeho odstúpenie. „Status quo je nasledovné, Jeroen Dijsselbloem vykonáva svoju funkciu výborne, tak vo vnútri tohto zoskupenia, ako aj navonok. Jeho nástupca, nech to už bude ktokoľvek, má latku nastavenú veľmi vysoko. Osobne si myslím, že Jeroen má dokončiť svoj druhý dvaapolročný mandát (koniec tohto roka) bez ohľadu na to, či bude ministrom financií aj po marcových voľbách v Holandsku. Ne­rozdeľujme medveďa, čo ešte behá po lese. A ktovie, možno je správny čas oživiť diskusiu o stálom predsedovi skupiny ministrov financií členských krajín eurozóny,“ povedal Kažimír ešte začiatkom tohto roka.

Dijsselbloem nateraz zostáva ministrom financií v Holandsku, nakoľko sa ešte nesformovala tamojšia nová vláda. Otázne je, či v novej koalícii bude opätovne ministrom. Protokol číslo 14 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorý zriaďuje euroskupinu, však nešpecifikuje, že jej šéf musí byť ministrom financií.

Dijsselbloemova kritika v rozhovore pre denník Frankfurter Allgemeine Zeitung sa nepáčila nielen mnohým jeho rezortným kolegom, ale aj europoslancom v Bruseli. Holanďan sa minulý týždeň za svoje výroky na adresu zadlžených Grékov, Talianov či Španielov ospravedlnil. Nevylúčil však možnosť, že z pozície šéfa ministrov eurozóny môže odísť ešte skôr, ako sa mu oficiálne skončí mandát.

Podľa informácií agentúry Reuters by jeho pôsobenie na čele euroskupiny mohlo skončiť po tom, čo sa dokončí druhé preskúmanie gréckeho záchranného programu. Nezostáva mu teda veľa času, voľba nového šéfa sa môže uskutočniť už o pár týždňov.

Dijssebloem je členom holandskej Strany práce (PvdA). Tá patrí k európskym socialistom, rovnako ako napríklad Smer. Predsedníčka parlamentnej skupiny Konfederácie Európskej zjednotenej ľavice a Severskej zelenej ľavice (GUE/NGL) Gabriele Zimmerová označila Dijsselbloemove výroky o južanoch za „ponižujúce sexistické a xenofóbne poznámky proti juhoeurópskym krajinám“, a preto nemá politickú ani morálnu integritu, aby mohol naďalej zastávať post šéfa ministrov financií eurozóny.

Zimmerovej sa nepáči, že Dijsselbloem navodil dojem, že leniví južní Európania potrebujú byť zachránení bohatými severskými krajinami, čo je podľa nej urážkou miliónov Európanov trpiacich dôsledkami úsporných opatrení. Euroskupina bude pritom onedlho rozhodovať o uvoľnení ďalšej časti z 86-miliardového záchranného programu pre Grécko.