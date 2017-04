Silnejšia česká koruna môže vysávať pracovnú silu zo Slovenska

"Výhodnejší kurz koruny voči euru totiž bude lákať na západ čoraz viac Slovákov a hrozí aj zníženie záujmu predovšetkým Moravanov o dochádzanie za prácou na Slovensko,“ uvádza sa v tlačovej správe personálnej agentúry.

Priemerná mzda v Českej republike bola v poslednom kvartáli minulého roka na úrovni 29 320 Kč. Podľa personálnej agentúry pri prerátaní kurzom z 1. apríla 2017 to bolo 1 084,72 eura, no po prepočítaní aktuálnym kurzom už 1 099,86 eura.

"Očakáva sa, že koruna bude voči euru posilňovať aj naďalej. Práca v Česku tak bude pre Slovákov stále výhodnejšia a naopak, ľudia spoza rieky Moravy budú motiváciu pracovať u nás postupne strácať,“ tvrdí podpredseda predstavenstva personálno-poradenskej spoločnosti McROY Group Luboš Sirota. Bankoví analytici podľa neho predpokladajú, že ku koncu roka by sa koruna mohla dostať na úroveň 25,50 CZK/EUR. Pri takomto kurze by sa priemerný český zárobok zo záveru vlaňajška vyšplhal až na takmer 1 150 eur.

"Tento vývoj môže do Čiech stiahnuť ďalšiu pracovnú silu zo Slovenska, aj tú lepšie platenú. Je reálne riziko, že k našim západným susedom sa bude presúvať nielen viac IT špecialistov, ale aj iných kvalifikovaných ľudí, ktorých je na domácom trhu nedostatok,“ upozorňuje Sirota. České firmy, ktoré tiež trpia nedostatkom ľudí, podľa neho zvýšený záujem pracovníkov zo Slovenska s vysokou pravdepodobnosťou privítajú. Situácia slovenských firiem sa však o niečo skomplikuje. Výsledkom totiž bude prehĺbenie nedostatku ľudí a zvýšený tlak na rast domácich miezd, varuje personálna agentúra.

Postihnúť to môže ekonomicky a priemyselne najsilnejšie regióny západného Slovenska a Považia. "Ľudia z týchto regiónov môžu za prácou do Česka dochádzať bez toho, aby sa tam museli presťahovať, keďže za hranice to majú pomerne blízko. Navyše, ľudia, ktorí dochádzajú za prácou z východného Slovenska – napríklad do okolia Trnavy, do Bratislavy, či Nitry – sa môžu rozhodnúť ísť ďalej na západ za lepším zárobkom,“ uviedol Sirota. Podľa neho bude preto rásť tlak firiem na väčšie otvorenie domáceho pracovného trhu pre cudzincov.