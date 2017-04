Volkswagen Slovakia mal vlani obrat 7,6 miliardy eur

Bratislavská automobilka v minulom roku vyprodukovala 388 687 vozidiel a 263 700 pre­vodoviek. V martinskom závode spoločnosť vyrobila 33,3 milióna komponentov, v stupavskom závode 21 tisíc nástrojov na výrobu vozidiel. Obrat automobilky medziročne vzrástol o 5,1 % na spomínaných 7,6 miliardy eur. Zisk pred zdanením dosiahol 234,1 milióna eur.

Podľa predsedu predstavenstva a člena predstavenstva pre technickú oblasť vo Volkswagen Slovakia Ralfa Sachta bol minulý rok z pohľadu investícií pre automobilku najsilnejší. Spoločnosť vlani do závodu investovala 550,7 milióna eur, čo predstavuje medziročný nárast o 33 %. Najviac investícií za päť rokov smerovalo do bratislavského závodu, a to celkovo 1,5 miliardy eur. Do prevádzky automobilka uviedla lisovňu a karosáreň Audi Q7. V dvoch nových výrobných halách sú aktuálne inštalované roboty, automatizačná technika a ďalšie technológie. Ďalších 400 miliónov eur firma vynaložila na prípravy na nové projekty.

"V roku 2016 bolo v Bratislave otvorené nové centrum riadenia toku výroby. Začala sa tiež používať inteligentná rukavica so senzorom a v testovacej fáze je spolupráca človeka s robotom. V stupavskom závode bola nainštalovaná 3D metalová tlačiareň,“ uviedol Sacht.

Volkswagen Slovakia zároveň ohlásila výrobu nového modelu SUV. Pripravované Audi Q8 sa bude vyrábať v bratislavskom závode, prvé vozidlá by mali opustiť výrobné linky v roku 2018.

Automobilka už v minulom roku ohlásila výstavbu nového logistického centra v bratislavskom závode, ktoré bude mať rozlohu 125 tisíc metrov štvorcových. Logistické centrum má disponovať modernými technológiami, napríklad automatickými zakladačmi s kapacitou 200 tisíc malých zásobníkov na drobné nakupované montážne diely. Súčasťou má byť aj sklad vysokonapäťových batérií. Od logistického centra si Sacht sľubuje efektívnejšie dodávanie komponentov do výroby, s prevádzkou logistického by sa malo začať na konci roka 2017.

Ako ďalej Sacht priblížil, s rastúcimi investíciami spoločnosti sa rozširoval aj počet zamestnancov. V minulom roku automobilka prijala 1 500 nových zamestnancov, celkovo sa ich počet zvýšil na 12 300. Významným míľnikom v personálnej oblasti bolo podľa Sachta otvorenie Duálnej akadémie, do ktorej nastúpila v septembri minulého roka prvá stovka žiakov. Zástupcovia Volkswagenu plánuje pre svojich zamestnancov v bratislavskom závode vybudovať aj nový parkovací dom, ktorý na troch poschodiach bude poskytovať 1 200 parkova­cích miest.

"V roku 2017 bude stáť v centre pozornosti príprava na nábehy nových produktov a práca na dokončení investičných projektov,“ uzavrel predseda predstavenstva a člen predstavenstva pre technickú oblasť Volkswagen Slovakia Ralf Sacht.

Volkswagen Slo­vakia vyrobil na Slovensku od roku 1991 viac ako 4,5 mil. vozidiel. Patrí k najväčším zamestnávateľom, exportérom i investorom v krajine. Zamestnáva viac ako 10 800 ľudí. V závode v Bratislave vyrába automobily Vol­kswagen Touareg, Audi Q7, Volkswagen up!, Vol­kswagen e-up!, SEAT Mii, ŠKODA Citigo, karosérie Porsche Cayenne a prevodovky. V Martine vyrába komponenty pre prevodovky, v Košiciach pripravuje vozidlá na export do Ruska a v Stupave produkuje zariadenia používané pri výrobe vozidiel.

