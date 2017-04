Odborári z firmy Crown chcú 12-hodinové zmeny miesto osemhodinových

Firma vyrába potravinárske plechovky v priemyselnom parku Kechnec. Ako uviedol predseda tamojšej odborovej organizácie Odborového zväzu (OZ) KOVO Peter Zelenák, nový režim im nevyhovuje a požadujú návrat k pôvodnému pracovnému systému, kedy robili dvanásťhodinové zmeny. Odborárom sa nepáči, že zamestnávateľ zaviedol zmeny bez rokovania so zamestnancami a bez ich súhlasu.

Vedenie spoločnosti sa k situácii nevyjadrilo. "Spoločnosť Crown kladie dôraz na dodržiavanie zákonov v každej krajine, kde pôsobí. Bude nám potešením vypočuť si v najbližších dňoch návrhy od novovytvoreného odborového zväzu a od zástupcov zamestnancov,“ uviedla Jana Košická z firmy Crown Bevcan Europe & Middle East.

Ako vysvetlil Zelenák, nový pracovný režim zamestnancom nevyhovuje, lebo sa stáva, že po absolvovaní zmeny, ktorá trvá do 22:00, musia hneď nastúpiť do rannej zmeny na šiestu ráno. „Zamestnávateľ akoby si neuvedomoval, že robotníci do práce dochádzajú z Košíc a okolitých obcí, pričom cesta niektorým trvá aj hodinu. Potom nemajú dostatok času na potrebný oddych a regeneráciu medzi dvoma zmenami,“ povedal odborový predák. Preto požadujú návrat k predchádzajúcemu systému, v ktorom pracovali niekoľko rokov, de facto od začatia výroby.

Podľa člena predsedníctva OZ KOVO Jozefa Balicu, zamestnávateľ porušil Zákonník práce aj ústavou zaručené práva, pretože takúto zmenu môže zaviesť len so súhlasom zamestnancov. Podľa jeho slov doteraz odmietal o tom s odborármi rokovať. „Obrátili sme sa na inšpektorát práce, ktorý spoločnosti odporučil, aby s odborármi rokovala, no dodnes sa tak nestalo,“ povedal Balica. Dodal, že ani v stredu nechcel riaditeľ firmy rokovať s predstaviteľmi odborov.

Členovia OZ KOVO zo spoločnosti Crown pripravujú znenie novej kolektívnej zmluvy, v ktorej okrem iného chcú dohodnúť zvýšenie hrubej mzdy pre každého zamestnanca o sto eur a skrátenie týždenného pracovného času robotníkov. Argumentujú, že pracujú v sťažených podmienkach so zaradením do 3. a 4. rizikového stupňa. Pokiaľ by vyjednávania o kolektívnej zmluve viazli, sú pripravení organizovať protestné zhromaždenia, prípadne aj ďalšie nátlakové akcie ako výstražný, ba aj ostrý štrajk.

CROWN Bevcan s.r.o. otvorila nový podnik na výrobu nápojových plechoviek v Kechneci v apríli 2010. Spolu s ďalšími 13 sesterskými podnikmi v Európe, Strednom východe a severnej Afrike patrí podnik v Kechneci medzi najmodernejšie svojho druhu. Portfólio podniku je výroba štyroch typov plechoviek a súčasná kapacita je 1,5 miliardy plechoviek ročne. V podniku je zamestnaných približne 170 zamestnancov. Podľa portálu finsat v roku 2016 dosiahol tržby v objeme vyše 85,4 milióna eur a zisk vo výške 1,144 milióna eur.