Zlatá sliepka Eustream prežije

„Spoločnosť Eustream nie je oprávnená poskytovať informácie o individuálnych kontraktoch s našimi zákazníkmi. Zároveň vítame uistenia z ruskej strany o pokračovaní v dlhodobom využívaní našej prepravnej siete,“ povedal jej hovorca Pavol Kubík.

Rámcová zmluva má hodnotu 5,3 miliardy eur, oznámila v utorok agentúre Reuters divízia Gazprom Export. „Dohoda je základom budúcich kontraktov na prepravu a umožní nám získavať podiely na kapacitách systému prepravy plynu na Slovensku,“ uviedla spoločnosť Gazprom. Podmienky a hodnota týchto budúcich zmlúv je podľa jej vyjadrenia stanovená zatiaľ len predbežne.

Zmluva je len jednou z indícií

Ďalšia zmluva je podľa informácií Pravdy len jednou z indícií, prečo sa pre Eustream črtajú lepšie časy. Doteraz panujú veľké obavy, že po dobudovaní plynovodu Nord Stream II. po dne Baltického mora do Nemecka Rusi obídu Ukrajinu aj Slovensko. To sa možno napokon aj stane, časť plynu, ktorá putuje na juh, však pôjde ďalej z Nemecka, cez Česko, Slovensko a Rakúsko na juh. Poplatky za tranzit by tak Slovensko malo poberať naďalej.

Gazprom Export oznámil, že kontrakt do roku 2050 má hodnotu 5,3 miliardy eur a táto suma sa zdá byť podozrivo nízka. Veď len predvlani bol čistý zisk Eustreamu na úrovni 418 miliónov eur. V medziročnom porovnaní tak vzrástol o 84 miliónov eur. Tržby firmy boli vyše 778 miliónov eur. V skutočnosti vraj Gazprom zverejnil len časť kontraktu a ten nie je nadradený nad pôvodnú prepravnú zmluvu. Aj keď rámcový kontrakt bol uzavretý dávnejšie, médiá o ňom Gazprom informoval len teraz. A to deň po tom, ako v pondelok podpísali Eustream s ukrajinským Naftogaz a Ukrtransgaz a talianskou spoločnosťou Snam v Ríme memorandum o porozumení pri prevádzkovaní a rozvoji plynárenskej siete na Ukrajine. „Uvedené pomôže zvýšiť likviditu trhu so zemným plynom a bezpečnosť dodávok zemného plynu tak v Európskej únii, ako aj na Ukrajine,“ píše slovenský prepravca vo svojej tlačovej správe.

Plynovod stále prináša zlaté vajcia pre štátnu kasu

Gazprom vlani uistil Eustream, že slovenskú sieť bude využívať aj v prípade dobudovania plynovodu Nord Stream II. na dne Baltického mora. Projekt je stále neistý najmä pre financovanie a otáznu ekonomickú výhodnosť. V minulosti však šéf Gazpromu Alexej Miller hovoril, že po roku 2019 už s prepravou plynu cez Ukrajinu nepočítajú. Na ukrajinský plynovod nadväzuje práve slovenský. Neskôr Miller povedal, že po vybudovaní Nord Streamu II. klesne tranzit plynu cez Ukrajinu asi na desatinu. Eustream patrí pod český EPH, väčšinu akcií má slovenská vláda, od privatizácie však štát nad podnikom už nemá manažérsku kontrolu.

Premiér Robert Fico protestoval spolu s predstaviteľmi ďalších štátov proti Nord Streamu II. na pôde Európskej komisie. Nemecká kancelárka Angela Merkelová mu však odkázala, že ide o obchodnú záležitosť. Analytici postoj Nemecka spochybňujú s tým, že EÚ sa snaží pomôcť Ukrajine a na druhej strane s plynovodom Nord Stream II. by Ukrajina prišla o prepravné poplatky za plyn, v dôsledku čoho by jej ekonomika mohla skolabovať. Značné dôsledky by to malo aj pre Slovensko. Za rok 2015 odviedol slovenský prepravca zemného plynu do štátneho rozpočtu vo forme dane z príjmu, mimoriadneho odvodu a dividendy takmer 355 miliónov eur. Prepravný plynovod tak stále prináša zlaté vajcia pre štátnu kasu, aj keď od privatizácie polovica ziskov ide súkromným majiteľom.

Slovensko je roky hlavnou plynárenskou spojnicou medzi Ruskom a západnou Európou. Plynovod Eustream má prepravnú kapacitu 100 miliárd kubických metrov zemného plynu ročne. Tú v súčasnosti využívame asi na 60 percent.