Bratislavská hlavná stanica praská vo švíkoch

V rýchlikoch boli plné aj uličky, teda miesta na státie, aj InterCity (IC) vlak vyrážajúci podľa cestovného poriadku o 15.47 odchádzal z hlavného mesta úplne vypredaný. Vlak dokonca už z Bratislavy odišiel kvôli nastupujúcim cestujúcim s meškaním.

Podľa ZSSK boli v stredu takmer vypredané aj niektoré rýchliky smerom z Bratislavy na východ. Cestujúcim, ktorí chcú z Bratislavy na východ vyraziť vlakom vo štvrtok a v piatok, sa oplatí prísť na stanicu v predstihu. Autor: Martin Majerníček, Pravda

Cestujúci snažiaci sa dostať do poobedňajšieho IC vlaku, ktorý odchádzal z tretieho nástupišťa, zaplnili celý podchod. Nástup do vlaku sa tak predĺžil. Najväčšiu výhodu mali tí, ktorí prišli na stanicu s väčším časovým predstihom.

Pri obrovskom návale ľudí môže znásobiť problémy aj menšie zlyhanie techniky. Nastupovanie do prvého vozňa s číslom 7 komplikovali pokazené dvere. Pre poruchu oboch dverí museli cestujúci nastupovať do vlaku cez vozeň s číslom 6 a následne prejsť do vozňa pripojeného hneď za rušňom.

Cestujúci prejavovali nepokojnosť aj vzhľadom na to, že IC vlaky sú tým najlepším, čo štátny dopravca Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) má k dispozícii.

ZSSK vzhľadom na zvýšený dopyt po cestovaní počas veľkonočných sviatkoch posilnila spojenia. IC vlaky dostali vozne navyše, pričom dopravca vypraví aj mimoriadne rýchliky. Napriek tomu ľudia prejavujú záujem cestovať najmä prostredníctvom IC vlakov, v ktorých je jazda v porovnaní s rýchlikmi časovo kratšia.

Podobná situácia sa očakáva aj vo štvrtok. Rezervačný systém štátneho dopravcu v stredu večer už neumožňoval nakúpiť cestovné lístky na IC vlaky, čo znamená, že všetky vozne sú vypredané. Podľa ZSSK boli v stredu takmer vypredané aj niektoré rýchliky smerom z Bratislavy na východ. Cestujúcim, ktorí chcú z Bratislavy na východ vyraziť vlakom vo štvrtok a v piatok, sa oplatí prísť na stanicu v predstihu.