Česká koruna sa príliš nehýbe, špekulanti aj firmy vyčkávajú

„Koruna sa počas dnešného dňa (streda) pohybovala v úzkom rozmedzí 10 halierov,“ uviedol Radek Pavlíček zo skupiny Roklen. Z absencie väčších výkyvov kurzu je podľa neho možné predpokladať, že investori čakajú na štvrtkové februárové dáta bežného účtu platobnej bilancie. „Ak by prebytok dosiahol výrazne lepší výsledok, ktorý je napokon očakávaný, pre investorov by to mohol byť signál k nákupom vedúcim k posilneniu českej meny,“ doplnil.

Za malými pohybmi kurzu môže byť podľa hlavného ekonóma Next Finance Vladimíra Pikoru skrytá prítomnosť Českej národnej banky na trhu, teda jej zasahovanie proti prílišnému posilňovaniu koruny, ale oveľa skôr postup firiem, ktoré sa vyhýbajú prevodu z korún na eurá.

„Podniky čakajú na ďalší prítok eur z nových tržieb, ktoré zase ihneď používajú na platby faktúr. Všetci sa ale vyhýbajú konverzii z korún na eurá. Importéri čakajú na silnejší kurz koruny a odkladajú splatnosti,“ opísal.

Rozhýbanie kurzu Pikora očakáva až za niekoľko dní. „Predpokladám, že veľa ľudí si takzvane vyberie zisky okolo 26,20 Kč/EUR. To percento zisku už má zmysel,“ podotkol. Odklon investorov od „celkom bezpečnej“ koruny v prospech „veľmi bezpečného“ zlata podľa neho môžu vyvolať prieskumy pred francúzskymi voľbami.