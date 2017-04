Sulík tvrdí, že na daňovom padá systém. Podľa daniarov klame

Daňové úrady majú mať opäť problémy s informačným systémom. Tvrdí to predseda SaS Richrad Sulík a jeho stranícky kolega Jozef Rajtár. Liberálom sa totiž majú ozývať pracovníci daňových úradov, že sa aj celý deň nedokážu do systému finančnej správy prihlásiť a normálne v ňom pracovať. Ak sa im to aj podarí, podľa Rajtára často po pracovnej dobe, tak je systém maximálne spomalený.

„Majú sa spracúvať daňové priznania a namiesto toho sa na nás obracajú pracovníci daňových úradov, že problém nielen pretrváva, ale sa dokonca stupňuje,“ vyhlásil na štvrtkovej tlačovej konferencii Sulík. SaS pritom opäť upozorňuje na to, že súčasný šéf finančnej správy František Imrecze predtým pracoval v spoločnosti SAP, od ktorej štát na správu daní licencie nakúpil. Pôvodný systém KONS podľa Sulíka nebol dokonalý, ale aj podľa odborníkov by bola škoda jeho vývoj zastaviť, keďže SAP považujú za drahé a komplikované riešenie.

Daniari: SaS chce dohodiť biznis kamarátom

Finančná správa však obvinenia liberálov odmieta. Tvrdí, že systém KONS, ku ktorého návratu SaS finančnú správu vyzýva, bol len „prázdna čierna obrazovka a neexistujúci informačný systém“. „Túto výzvu vníma finančná správa ako snahu dohodiť biznis svojim kamarátom. Pán Sulík ani pán Rajtár sa neunúvali prísť si situáciu osobne preveriť, namiesto toho prezentovali množstvo klamstiev a zneisťujú daňovníkov,“ uviedla v reakcii na vyjadrenia predstaviteľov SaS hovorkyňa finančnej správy Patrícia Maciková.

SaS chce krízového manažéra

Rajtár vyzýva ministra financií Petra Kažimíra, aby priznal zodpovednosť za finančnú správa a do vedenia tejto inštitúcie vymenoval krízového manažéra. „Pretože finančná správa je v kríze. Nevedia vyriešiť ani len Bašternáka a celkovo im kolabuje spracúvanie daňových priznaní,“ vyhlásil Rajtár s tým, že súčasný prezident Finančného riaditeľstva SR František Imrecze túto krízu „arogantne ignoruje“.

Spracovali viac priznaní ako vlani

Macíkova uviedla, že všetky daňové priznania doručené finančnej správe sú riadne podané, keď bolo do jej interného informačného systému prijatých viac ako 1,57 milióna dokumentov, čo je zhruba o 30 tisíc dokumentov viac ako vlani. Z toho je viac ako 830 tisíc daňových priznaní.

„Z týchto daňových priznaní je zhruba 800 tisíc riadne spracovaných. V rovnakom období minulého roka bolo spracovaných okolo 620 tisíc daňových priznaní, čo bolo o takmer 200 tisíc daňových priznaní menej ako tento rok,“ tvrdí Maciková.

Finančná správa podľa nej pracuje v riadenom režime, nakoľko sa menila bezpečnostná politika interného informačného systému, tak aby dáta boli ešte bezpečnejšie, spoľahlivejšie a lepšie chránené. O situácii sú pravidelne niekoľkokrát denne informovaní aj pracovníci daňových úradov, ktorí dostávajú presné inštrukcie k svojej práci. „Systém je v štandardnej prevádzke, typickej pre toto obdobie,“ dodala hovorkyňa.