Apple zvažuje investíciu do čipovej divízie Toshiby

Apple by chcel podľa zdroja v čipovej divízii Toshiby podiel viac ako 20 percent. Chce tiež presvedčiť Toshibu, aby si ponechala čiastočný podiel vo firme, aby podnik zostal pod americkou a japonskou kontrolou, a zmiernili sa tak obavy japonskej vlády. Apple tiež zvažuje, že by sa v ponuke mohol spojiť s taiwanskou firmou Foxconn, známu tiež ako Hon Hai Precision Industry, ktorá je jeho dodávateľom.

Vo firme Apple nebol k zastihnutiu nikto, kto by sa k správe vyjadril. Firmy Foxconn a Toshiba sa k správe odmietli vyjadriť, napísala agentúra Reuters.

Toshiba je teraz v procese predaja svojej divízie pamäťových čipov. Chce tak získať peniaze na pokrytie strát americkej jadrovej divízie.

Prípadná investícia Applu by bola prvou priamou investíciou firmy do popredného globálneho výrobcu čipov, a firma by si tak zaistila stabilné dodávky dôležitých súčiastok. Najväčším výrobcom pamäťových čipov je Samsung Electornics, ktorý je tiež hlavným konkurentom Applu vo výrobe smartfónov, ďalej potom Toshiba, SK Hynix a Micron Technology.

Podľa skorších správ Toshiba už vybrala štyri záujemcov do druhého kola aukcie jej divízie čipov. Najvyššiu ponuku v prvom kole predložil americký výrobca čipov Broadcom, a to 2,5 bilióna jenov. Ďalšími záujemcami sú taiwanský Foxconn, Western Digital a juhokórejský SK Hynix.

Firma Foxconn, najväčší zmluvný výrobca elektroniky na svete, sa však považuje za rizikovú z hľadiska národnej bezpečnosti kvôli svojmu spojeniu s Čínou. Foxconn vyrába väčšinu prístrojov iPhone pre Apple.