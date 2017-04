Komunikácia firiem so štátom je ohrozená

Štát bude s firmami komunikovať výlučne prostredníctvom elektronických schránok od 1. júla tohto roka. Právnické osoby budú vďaka nim prijímať úradné rozhodnutia a realizovať úradné podania, ktoré doteraz museli podávať papierovou formou. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) však upozorňuje, že počet aktivovaných elektronických schránok je nízky a rastie pomaly.

V pondelok malo podľa údajov NASES aktivovanú elektronickú schránku len 14,2 percenta firiem. Vybavený elektronický občiansky preukaz s čipom a aktivovaný bezpečnostný osobný kód malo 110¤266 (51,5 %) štatutárov právnických osôb.

„Dňa 1. júla 2017 NASES aktivuje na doručovanie úradných rozhodnutí všetky elektronické schránky právnických osôb so sídlom v SR zapísaných v obchodnom registri, ktoré si štatutári neaktivovali prvým prihlásením sa do nich,“ povedala hovorkyňa NASES Martina Slušná. Ak príde do aktivovanej elektronickej schránky úradné rozhodnutie po tomto termíne, štatutár sa k takému rozhodnutiu nedostane.

NASES poukazuje na niekoľko benefitov spojených s elektronickými schránkami. Vďaka nim je podľa agentúry možné zrealizovať podanie na úrad každý deň z akéhokoľvek počítača vybaveného internetom a potrebným softvérom. Občania tak nebudú viazaní úradnými hodinami.

V súčasnosti je možné prostredníctvom portálu slovensko.sk s využitím elektronickej schránky vybaviť 1¤590 služieb. Pôvodne mali úrady komunikovať s podnikateľmi elektronicky už v júli 2016, neskôr bol termín posunutý na január tohto roka.

Ak občan pošle podanie elektronickou formou a autorizuje ho kvalifikovaným elektronickým podpisom, zníži sa správny alebo súdny poplatok o polovicu.

Občania môžu o vydanie občianskeho preukazu s bezpečnostným čipom alebo o aktiváciu osobného kódu požiadať na jednom zo 76 oddelení dokladov na celom Slovensku. Aktuálne je podľa ministerstva vnútra priemerná čakacia lehota na vydanie dokladov 22 minút.

Pri prevzatí dokladu občania môžu požiadať aj o certifikáty potrebné na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu. Každý, kto tak urobí, dostane bezplatne čítačku. V budúcnosti má byť zavedené aj centrálne doručovanie úradných zásielok aj občanom. Podpredseda vlády Peter Pellegrini si od nového spôsobu doručovania sľubuje významné úspory.