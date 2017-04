Alitalia sa predbežne dohodla s odbormi na reštrukturalizácii

Dohoda je potrebná na udržanie stratových aeroliniek v činnosti, pretože umožní firme získať ďalšiu finančnú pomoc od akcionárov, uviedla agentúra Reuters. Dohodu musia ešte schváliť v tajnom hlasovaní zamestnanci Alitalie.

Po dlhom rokovaní sa firma a odbory dohodli, že znížia plánované prepúšťanie zamestnancov pozemného personálu na zhruba 1700 z pôvodných 2037 osôb. Mzdy leteckého personálu klesnú o osem percent namiesto pôvodne plánovaných až 30 percent, uviedla šéfka odborového zväzu CGIL Susanna Camussová.

Vláda dúfala, že sa podarí získať silnú podporu pre plán, a spoločnosť tak bude môcť požiadať svojich akcionárov o ďalšiu hotovosť. Akcionári aeroliniek sú Etihad Airways s podielom 49 percent a dve popredné talianske banky Intesa Sanpaolo a UniCredit.

Podľa jedného z členov odborového zväzu CGIL vedenie firmy požiadalo odbory, aby sa hlasovanie o dohode uskutočnilo už budúci týždeň. Podľa odborov však zrejme nebude možné tak rýchlo hlasovanie zorganizovať. Spoločnosť chce, aby sa hlasovanie uskutočnilo rýchlo, pretože o finančnú pomoc môže požiadať až po hlasovaní.

Hodnota balíka finančnej pomoci pre Alitaliu je dve miliardy eur. Jeho súčasťou je finančná injekcia 400 miliónov eur, ktorá má udržať aerolinky vo vzduchu v prípade, že záchranný plán nebude fungovať tak, ako sa očakáva. Polovicou sa na finančnej pomoci budú podieľať aerolinky Etihad a polovicou banky. Vláda je pripravená poskytnúť garancie za peniaze poskytnuté bankami.

Alitalia bola za 70 rokov svojej existencie v zisku len niekoľkokrát. Napriek niekoľkým reorganizáciám a finančným injekciám je firma stále stratová.

Spoločnosť sa podľa najnovšieho podnikateľského plánu chce vrátiť k zisku do konca roka 2019. Okrem prepúšťania a znižovania miezd plán počíta aj so zavedením služieb podobných tým, aké ponúkajú nízkonákladové spoločnosti, čo by malo zvýšiť príjmy firmy.

Nízkonákladové aerolinky sú pre Alitaliu veľkým konkurentom, nízkonákladovým prepravcom sa podľa Alitalie už podarilo ovládnuť takmer polovicu talianskeho trhu.