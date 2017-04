Saudi varujú, že čoskoro by na trhu mohla chýbať ropa

Dôvodom je pokles investícií do budúcej ťažby o jeden bilión dolárov od roku 2014, keď začali ceny ropy na trhu prudko klesať. Aramco je najväčším ťažiarom ropy na svete.

Pre uspokojenie rastu dopytu a vykompenzovanie prirodzeného poklesu ťažby zo súčasných polí bude v nasledujúcich rokoch nutné zvýšiť kapacitu ťažby o 20 miliónov barelov denne. To je podľa Násira veľa a investície z poslednej doby na to nebudú stačiť, uviedol na energetickom summite Columbijskej univerzity.

Ropný trh sa podľa Násira blíži k rovnováhe medzi ponukou a dopytom, aj keď krátkodobo trh stále vykazuje prebytok kvôli rastu vrtov a obnovenia ťažby z bridlíc v USA. Ani to však nebude stačiť na pokrytie dopytu v najbližších rokoch, keď od poklesu cien ropy, ktorý sa začal v roku 2014, boli odložené alebo zrušené investície do ťažby ropy a plynu vo výške zhruba jedného bilióna dolárov.

Poznámka prichádza v čase, keď sa Saudská Arábia rozhodla predať podiel päť percent vo firme Aramco, ktorá je hlavným zdrojom príjmov kráľovstva. Predaj je kľúčovým bodom reformy, ktorá má znížiť závislosť hospodárstva Saudskej Arábie na nestabilnom ropnom sektore, upozornil denník Financial Times.

Objavy konvenčných zdrojov ropy sa v posledných štyroch rokoch znížili v porovnaní s predchádzajúcimi štyrmi roky o viac ako polovicu, upozornil Násir. Dodal, že by sa nemalo predpokladať, že veľké ropné a plynárenské firmy budú investovať do rozsiahlejších projektov.

Práve nedostatočné investície do veľkých projektov spôsobia v budúcnosti deficit na trhu s ropou, ktorý sa časom objaví a dobu, než sa trh opäť dostane do rovnováhy, je ťažké odhadnúť. Násir tiež neverí, že by dopyt po rope mohol v blízkej budúcnosti dosiahnuť svoj vrchol. Podľa neho bude ropa zohrávať dôležitú úlohu v globálnych energetických dodávkach v najbližších desaťročiach.