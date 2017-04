Juhoamerické štáty z bloku Mercosur chcú obchodnú dohodu s EÚ

Argentínsky prezident potvrdil slová brazílskeho ministra zahraničia. Ten minulý mesiac agentúre Reuters povedal, že členovia Mercosuru, teda Argentína, Brazília, Uruguaj a Paraguaj, podpíšu rámcovú politickú dohodu s EÚ v tomto roku.

„Máme jasne v úmysle podpísať dohodu v druhej polovici roka,“ vyhlásil Macro. Povahu dohody však nespresnil. Dodal, že cieľom je, aby súčasťou pacifickej aliancie boli tiež Čile, Kolumbia a Mexiko, aj keď sa to nestane hneď, ale bude to trvať niekoľko rokov, a verí, že kontinent sa zhodne na potrebe užšej spolupráce.

Macri sa tento mesiac má stretnúť vo Washingtone s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a v rozhovore uviedol, že sa bude snažiť využiť stretnutie na zlepšenie vzťahov so Spojenými štátmi. Vzťahy medzi oboma krajinami vážne poškodil bankrot Argentíny v roku 2002 a od Macriho nástupu do funkcie v roku 2015 sa vzťahy zlepšujú. Macri rovnako ako Trump pred svojím vstupom do politiky bol podnikateľom.