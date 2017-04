Včelári dostanú od štátu väčšiu podporu

Okrem toho chce zlepšiť podmienky pri produkcii a obchodovaní so včelími produktmi. Vyplýva to z nariadenia vlády SR o poskytovaní podpory v sektore včelárstva, ktoré je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Európska komisia schválila pre tento rok na včelársky program pre Slovensko príspevok vo výške 589,4 tisíca eur. Rovnakú sumu budú môcť požadovať včelári aj v budúcom roku a v roku 2019.

O podporu sa budú môcť uchádzať včelárske združenia, zdru­žujúce najmenej 10 % včelárov, ktorí chovajú najmenej 10 % včelstiev. Podľa pôvodného nariadenia mohli o pomoc požiadať len združenia, ktoré združovali 30 % včelárov. Finančné prostriedky budú môcť získať aj samotní včelári, či začínajúci včelári.

Zmeniť by sa mali aj termíny, kedy včelári môžu žiadať o podporu. V súčasnosti je trvanie včelárskeho roka vymedzené od 1. septembra do 31. augusta. Nariadením vlády by sa včelársky rok mal začínať už od 1. augusta a trvať by mal do konca júla. Ako vyplýva z materiálu, rezort pôdohospodárstva chce prispôsobiť podmienky tak, aby vyhovovali včelárom aj začínajúcim včelárom a zároveň zabezpečiť efektívnejšie poskytovanie podpory.