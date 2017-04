Počty pasažierov z čias Sky Europe sú ešte ďaleko

Ambiciózny príbeh Sky Europe sa skončil v auguste 2009, keď aj na Slovensko doľahla svetová finančná kríza. Prepravca vtedy tesne pred polnocou 31. augusta vyhlásil bankrot. Ešte predtým sa aerolínie potrápili s rekordným zdražovaním paliva. Ceny ropy vtedy atakovali hranicu 150 dolárov za barel. To nielenže zdvihlo letecké poplatky, ale aj znižovalo zisk prepravcu, ktorý bol od svojho vzniku v roku 2001 každoročne v strate.

Sky Europe stiahli dolu veritelia. V roku 2009 mu lízingovka zhabala 6 lietadiel. Situáciu hasila spoločnosť prenájmom lietadiel.

„Po krachu Sky Europe začal počet pasažierov klesať a trend pokračoval až do roku 2013,“ hovorí Patrik Vas z Pelikantravel­.com. Prvý pozitívny rok pre letisko v Bratislave bol až rok 2014. V Košiciach stúpol mierne počet pasažierov po krachu Sky Europe už o rok skôr. No hoci pasažieri pribúdajú, čísla sa stále nedostali na úroveň z obdobia roku 2008.

Pozíciu Sky Europe postupne prebrali iné prevažne nízkonákladové aerolínie. Dlhodobo najviac dominantným bol podľa Vasa Ryanair. Za posledný rok však na slovenskom trhu najrýchlejšie expanduje nízkonákladová spoločnosť s maďarskými koreňmi Wizz Air.

Letiskám pomáhali aj rekordne nízke ceny ropy na burzách v minulom roku, odrazili sa totiž aj na cenách leteniek. „Vo všeobecnosti platí, že pri 1-percentnom poklese ceny ropy sa cena leteniek zníži o pol percenta,“ hovorí Vas.

Priemerná cena letenky z Bratislavy do Londýna bola podľa Vasa v roku 2011 približne 130 eur. Ceny ropy sa v roku 2011 pohybovali okolo 120 dolárov za barel. Vlani spadla ropa na rekordné minimum, keď sa obchodovala za niečo okolo 35 dolárov za barel. Koncom minulého roka však ceny začali opäť stúpať a blížia sa k 55 dolárom za barel ropy. „Rovnaká letenka z Bratislavy do Londýna dnes stojí v priemere iba 73 eur,“ dodáva Vas. Počet cestujúcich do Londýna narástol podľa neho za toto obdobie o 731 percent a cena letenky spadla o 44 percent.

Počet vybavených cestujúcich Rok Bratislava Košice 2006 1 937 642 343 818 2007 2 024 142 443 448 2008 2 218 545 590 919 2009 1 710 018 352 460 2010 1 665 704 266 858 2011 1 585 064 266 143 2012 1 416 010 235 754 2013 1 373 078 237 165 2014 1 355 625 356 750 2015 1 564 311 410 449 2016 1 756 808 436 696 2017* 1 800 000 480 365 * Odhad Zdroj: Letisko M. R. Štefánika v Bratislave, Letisko Košice

Nízkonákladová Bratislava

„Bratislava aktuálne slúži aj ako low-cost alternatíva Viedne,“ hovorí Vas. Letisko sa tak vyprofilovalo po krachu Sky Europe. Väčšina veľkých sieťových dopravcov lieta z viedenského letiska, vysvetľuje, preto Bratislave zostávajú najmä nízkonákladové letecké spoločnosti. „Ak by aerolínie lietali do Bratislavy aj Viedne, ich linky by si navzájom konkurovali,“ hovorí. Z Viedne lieta podľa neho 40 percent Slovákov.

V lete 2009, tesne pred krachom, lietal Sky Europe z Bratislavy do destinácií, ktoré sú dnes dostupné iba z Viedne alebo Budapešti. Z Bratislavy sa v súčasnosti lieta na menšie regionálne letiská ako napríklad na letisko Girona namiesto Barcelony či Beauvais pri Paríži.

Populárne sú teraz skôr takzvané ultra lowcost aerolínie ako Ryanair či Wizz Air. Cestujúci u nich za cenu letenky dostane miesto na palube, musí však doplatiť za batožinu, nápoje, jedlo či výber sedadla. Takéto letenky sú extrémne lacné, lebo tieto aerolínie lietajú na menšie letiská či nevyužívajú nástupné mostíky. Cestujúci si za služby môžu priplatiť a zaplatia iba za to, čo naozaj potrebujú.

Stratégia skrachovaného Sky Europe bola opačná. Spoločnosť lietala na hlavné letiská. Letenky však predávala za veľmi nízke ceny. Práve to sa jej podľa Vasa stalo osudným.

„V roku 2007 a 2008 bola spoločnosť Sky Europe na svojom vrchole, po jej krachu sa rast cestujúcich zastavil a klesal,“ vysvetľuje hovorkyňa Letiska M. R. Štefánika Veronika Ševčíková. Vedenie letiska zabojovalo a prilákalo na letisko nových leteckých dopravcov.

V roku 2016 tak už vybavili spolu na prílete a odlete vyše 1,7 milióna pasažierov. To je najviac za posledných osem rokov. „Očakávame, že v roku 2017 vybavíme približne podobný počet až 1,8 milióna cestujúcich,“ hovorí Ševčíková. Počas prvých troch mesiacov roka 2017 prešlo letiskom spolu na prílete a odlete 298 170 cestu­júcich, čo je rovnaký počet ako za to isté obdobie minulého roka.

Z bratislavského letiska dnes môžu cestujúci využiť spolu 44 pravidelných liniek do 41 destinácií v 22 krajinách.

Rozbehnuté Košice

„Letecká dostupnosť východného Slovenska vďaka bohatej ponuke destinácií nikdy nebola na takej dobrej úrovni, ako je to teraz,“ hovorí marketingový manažér Letiska Košice Juraj Toth. Z letiska lietajú 4 sieťové aerolínie – Austrian Airlines s krátkymi prestupmi do Ameriky, Lot Polish Airlines, Turkish Airlines s letmi do celého sveta, aj České aerolínie, ktoré okrem Prahy z Košíc lietajú aj do Bratislavy či Kyjeva.

„Podobné aerolínie Bratislave chýbajú. Relatívne rýchlo expanduje v Košiciach aj letecká spoločnosť Wizz Air,“ hovorí Toth. Tá z metropoly východu lieta do Londýna, Doncastru a od júna rozšíri sieť liniek z Košíc aj do Tel Avivu a Kolína.

Rastú aj čísla pasažierov. „Za rok 2017 predpokladáme rast okolo 10 percent,“ odhadol Toth. Počty by sa tak mohli priblížiť k hranici 500-tisíc vybavených pasažierov. Do úrovne zlatých časov Sky Europe letisku chýba aj pri pozitívnych odhadoch na tento rok okolo stotisíc cestujúcich.

Nové modré aerolínie

K domácim leteckým dopravcom pribudne čoskoro nízkonákladová Blue Slovakia. Zameriavať sa chce na začiatku hlavne na regionálne lety. Prvá vnútroštátna linka by mala vzlietnuť už v druhej polovici mája.

„Nesmieme opakovať chyby z minulosti, keď spoločnosti, ktoré lietali na Slovensku, nakúpili veľké a drahé stroje náročné na prevádzku a jednoducho museli skrachovať,“ povedal zakladateľ spoločnosti Blue Slovakia Ľubomír Kolárik. Na začiatok plánuje „rozlietať“ slovenské nebo. Časom by podľa neho mohli pribudnúť prepojenia na letiská vo Viedni, v Budapešti, Ostrave, Brne či Prahe.

„Naším zámerom je v praxi vyskúšať, aký záujem prejavia Slováci o lietanie a podľa toho môžeme veľmi rýchlo reagovať na dopyt,“ vysvetľuje Kolárik. Kúpna sila slovenských zákazníkov je podľa neho malá, preto nečaká cestujúcich v drahých oblekoch, ale zameriava sa skôr na bežných ľudí. Ceny leteniek chcú aerolínie zverejniť čoskoro.