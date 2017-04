Na nebezpečenstvo sa zvyknúť nedá

„Veľká dostupnosť informácií robí z niektorých destinácií rizikové, na čo klient reaguje veľmi citlivo,“ hovorí prezident Zväzu hotelov a reštaurácií SR Patrik Bočkay. Výsledkom je podľa neho buď výber inej lokality, alebo podpora domáceho turizmu.

Za minulým rekordným rokom slovenských dovoleniek však Bočkay vidí nielen situáciu vo svete, ale slovenské predsedníctvo v únii. Preto je v odhadoch počtov domácich a zahraničných dovoleniek na tento rok opatrnejší.

Naopak, riaditeľ CK Fifo Tibor Bajaník senior očakáva obrat. „Mnohí klienti, ktorí v minulom roku dovolenkovali na Slovensku, pociťujú abstinenčné príznaky a znova zvažujú prímorské destinácie,“ hovorí. Naznačuje to podľa neho aj predaj first moment dovoleniek, ktorý je zatiaľ najlepší za posledných 15 rokov. „Klient dnes nerieši, či ísť do zahraničia na dovolenku, ale skôr to, ktorú destináciu považuje za dostatočne bezpečnú,“ tvrdí.

Najviac podľa Bajaníka na neistú bezpečnostnú situáciu vo svete doplatili destinácie ako Tunisko, Egypt a Turecko. Mestá ako Paríž či Londýn majú podľa neho kratší čas regenerácie, preto tam cestovka nemala až taký veľký výpadok klientov.

Pokles záujmu o destinácie vo svojej ponuke nepocítil oproti vlaňajšku ani CK Aeolus. „Predaj letných dovoleniek je porovnateľný s minulým rokom. O Grécko je výrazne vyšší záujem ako vlani,“ hovorí jej majiteľ Ioannis Iliopoulos.

Slováci stále radi cestujú do zahraničia aj podľa konateľa cestovky DAKA Davida Gavaľu. „Ľudia už celkom bežne a často navštevujú aj Paríž, čo bola minulý rok veľmi ťažko predávaná destinácia,“ hovorí. Rovnako letí v tomto roku aj Londýn, Rím, Barcelona, Edinburgh či Izrael, dodáva. Záujem narástol podľa neho asi o polovicu. Najpredávanejším zájazdom cestovky je podľa neho dlhodobo aj autobusový zájazd do Osvienčimu a Krakova.

Zahraničným dovolenkám sa darí aj v CK Satur. „Predaj je na úrovni roku 2015, čo je takmer 40-percentný nárast oproti minulému roku,“ hovorí generálna riaditeľka cestovky Norika Fedorová. Najväčší záujem je o Chorvátsko, Cyprus, grécke ostrovy, Sardíniu a Sicíliu, dodáva. Ľudia si podľa nej už zvykli na to, že nielen v Egypte, ale aj v iných európskych krajinách sa niečo deje. Pre menej odvážnych klientov má cestovka takzvanú flexibilnú dovolenku. „Tá oprávňuje klienta na bezplatnú zmenu destinácie najneskôr 21 dní pred odletom a tak dodáva pocit určitej istoty,“ hovorí Fedorová.