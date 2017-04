Uber v Brne skončil, súd sa priklonil na stranu taxikárov

Túto informáciu priniesol portál ihned.cz. Brnenský krajský súd pred niekoľkými dňami v rámci predbežného opatrenia konštatoval, že služba Uber je v Brne poskytovaná v rozpore so zákonom a jeho prevádzku tak na území mesta zakazuje. „Toto rozhodnutie vítame, pretože vnáša jasné stanovisko súdnej moci do toho, či Uber podniká v súlade so zákonom alebo nie,“ vyhlásil námestník brnenského primátora Matěj Hollan.

Teraz sa podľa neho rozhodnutie súdu prekladá do holandčiny a bude doručené vedeniu spoločnosti. Keď bude verdikt doručený, Uber musí so svojím podnikaním v Brne skončiť.

Podľa brnenských úradníkov však koniec nemusí byť definitívny. „Od samého začiatku sme hovorili, že nechceme brániť podnikaniu na území Brna, avšak trváme na tom, aby pri tom boli splnené platné legislatívne podmienky,“ povedal primátor Petr Vokřál. „Súd nepovedal Uberu, že nesmie na našom území podnikať. Iba nesmie podnikať nelegálne, v rozpore so zákonom. Vo chvíli, kedy bude rešpektovať existujúce zákony, nie je problém s tým, aby tu existoval,“ doplnil Hollan.

Žalobu na Uber v Brne podala firma Lido Taxi Radio. K tej sa neskôr pridalo aj vedenie mesta. Súd tak dal za pravdu miestnym taxikárom, podľa ktorých spoločnosť porušuje zákon. Taxikárom vadí najmä to, že vodiči Uberu, na rozdiel od nich, nemusia mať na podnikanie licenciu. Uber podľa súdu porušoval zákon tým, že jeho vozy neboli označené ako taxi, neniesli názov taxi a nemali ani taxameter.

Uber naopak dlhodobo tvrdí, že jeho podnikanie je v súlade so smernicou Európskej únie. Navyše sa nepovažujú za taxislužbu, ale za spolujazdu.

Uber, ktorý pôsobí vo viac ako 570 mestách po celom svete, vedie viac ako 70 najrôznejších sporov. Zakázali ho v 41 mestách. Naposledy alternatívna taxislužba skončila v Ríme alebo dánskej Kodani.