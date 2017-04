Brexit si najviac odnesú Íri, Holanďania a Belgičania

Ratifikáciu odchodu z EÚ očakávajú medzi jeseňou 2018 a marcom 2019. Konečná dohoda o voľnom obchode by mohla prísť v roku 2021, rok po britských parlamentných voľbách. „Náš základný scenár počíta s obmedzenou prechodnou dohodou, ktorá umožní bezcolný obchodovanie aspoň v rámci vybraných sektorov,“ uviedla spoločnosť v prognóze.

„Ako veľmi bol v poslednej dobe zväzok Veľkej Británie a EÚ manželstvom z rozumu, to sa ukáže až po rozvode. Už teraz to však vyzerá, že brexit samotný krátkodobo postihne obe strany. Preto je veľmi dôležité, aby čo najskôr vznikla aspoň prechodová dohoda o voľnom obchode,“ upozornil manažér Euler Hermes v ČR Luděk Obadal.

Britská ekonomika síce podľa počiatočného scenára odolá negatívnym vplyvom počas vyjednávania, možno však predpokladať zvýšenú infláciu a spomalenie rastu platov. U investícií by mohla navyše nastať situácia charakterizovaná vyčkávaním a opatrnosťou.

„Celkovo očakávame spomalenie britskej ekonomiky z 1,8 percenta v roku 2016 na 1,4 percenta v roku 2017 a 1,0 percenta v roku 2018. Dopady pocítia domácnosti i firmy a prejaví sa na trhoch aj v politike,“ píše sa v prognóze.

Na zahraničných investorov a exportérov pôsobiacich na ostrovoch negatívne dopadne znehodnotenie meny (v priemere o päť percent v prípade len obmedzenej obchodnej dohody), spomalenie dopytu a nárast insolvencií (o päť percent v roku 2017 a o šesť v roku 2018). Z pohľadu obchodu a investičných vzťahov budú najviac postihnuté Holandsko (-1,8 percentuálneho bodu rastu HDP kumulatívne 2017 až 2021), Írsko (-1,2 bodu) a Belgicko (-1,0 bodu). Celkový vplyv na eurozónu by však mal byť skôr mierny (-0,4 bodu).

Krajný scenár, ktorému analytici prikladajú dvadsaťpercentnú pravdepodobnosť, počíta s neuzavretím prechodnej dohody v roku 2019 ani finálnej dohody v roku 2021. Tak výrazné narušenie obchodných tokov by malo obojstranne veľmi negatívne hospodárske dopady.

V roku 2019 by sa britská ekonomika mohla prepadnúť až o 1,2 percentu­álneho bodu a zostať v recesii až do roku 2021. Rok 2019 by mohol byť veľmi nákladný aj pre spoločnosti mimo Veľkú Britániu. Podľa prognózy by kvôli pádu libry a zavedeniu ciel utrpeli najväčšiu ujmu pravdepodobne exportéri v Nemecku (straty okolo osem miliárd eur), Holandsku (štyri miliardy eur) a Francúzsku (tri miliardy eur).

„Dokonca aj s obmedzenou dohodou o voľnom obchode bude brexit pre Veľkú Britániu znamenať pokles hospodárskeho rastu na možných 0,3 percenta v roku 2021. Silnejšia, ale jednostranná obchodná, menová alebo fiškálna politika by mala iba obmedzené prínosy,“ uzavrela prognóza Euler Hermes.