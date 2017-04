Týždeň po konci intervencií česká koruna posilnila len o 30 halierov

V utorok po štvordňovom predĺženom víkende navyše oslabovala voči euru. V 17:00 bola podľa servera Patria Online na 26,75 Kč/EUR, čo bolo oproti štvrtkovému záveru o päť halierov menej. Cez deň sa ale dostala až nad hranicu 26,80 Kč/EUR a bol tak najslabšia od ukončenia intervencií 6. apríla.

Analytici sa domnievajú, že domáce správy korunu neovplyvňovali. „Nezabral ani odhad prezidenta (Miloša) Zemana, že sa koruna ustáli na rovnovážnej hodnote okolo 25,50 za euro,“ uviedol analytik Patrie Tomáš Vlk.

„Za popoludňajším pohybom českej meny mohol byť napríklad zvýšený dopyt po dvojročnom štátnom dlhopise zo strany zahraničných investorov, ktorý sa prejavil v poklese jeho výnosu pod mínus 0,2 percenta,“ uviedol Tomáš Suchomel z Roklenu.

Podľa analytičky Jany Steckerovej z Komerční banky sa kurz koruny môže na slabších úrovniach držať do nedele, kedy bude prvé kolo francúzskych prezidentských volieb.

"Výrazné víťazstvo Marine Le Penovej a postup radikálne ľavicového kandidáta (Jean-Luca) Mélenchona do druhého kola volieb by mohlo viesť k ďalšiemu oslabeniu kurzu koruny. Naopak, výrazný úspech (Emmanuela) Macrona či (Françoisa) Fillona by mal pre finančné trhy znamenať úľavu, "oznámila ČTK Steckerová.

Vo štvrtok koruna uzatvárala voči euru na 26,70 Kč/EUR, za týždeň od ukončenia intervencií tak bola o 30 halierov silnejšia. Zatiaľ najsilnejšia bola v pondelok 10. apríla, keď po zverejnení dát o inflácii Českým štatistickým úradom spevnila až k 26,50 Kč/EUR.

Guvernér ČNB Jiří Rusnok pred týždňom uviedol, že bankári čakali po skončení režimu väčšie výkyvy kurzu koruny. Silnejšie výkyvy ale podľa neho ešte môžu nastať.

Prezident Miloš Zeman v utorok povedal, že koruna bude mierne posilňovať a ustáli sa na rovnovážnej hodnote okolo 25,50 Kč/EUR. Opätovne kritizoval spustenie devízových intervencií a ich strojcu prirovnal k sovietskemu diktátorovi Josifovi Stalinovi.

Pred začatím intervencií v novembri 2013 sa koruna obchodovala pod 26 korunami za euro. Od zahájenia intervencií do konca februára ČNB vynaložila na devízovom trhu 1,5 bilióna korún, celkové odhady hovoria o dvoch biliónoch korún.