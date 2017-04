Európske akcie sú pod tlakom, strašia ich Briti aj Francúzi

Investorov zneistil zámer britskej premiérky Theresy Mayovej usporiadať predčasné parlamentné voľby. Na trhu ale panuje aj nervozita pred nadchádzajúcimi prezidentskými voľbami vo Francúzsku.

Paneurópsky akciový index STOXX 600 odpísal 1,11 percenta, klesol na 376,35 bodu. Má tak za sebou najhorší deň za posledných desať týždňov. Britský index FTSE 100 stratil dokonca 2,46 percenta a uzavrel na 7147,50 bodu. Zaznamenal tak najprudší prepad od doby po minuloročnom referende o vystúpení Británie z Európskej únie.

Mayová v utorok oznámila, že chce 8. júna usporiadať predčasné voľby. Podľa premiérky sú nutné, pretože parlament nie je jednotný, pokiaľ ide o chystaný odchod Británie z EÚ. Libra po tomto oznámení posilnila, čo malo negatívny dopad na akcie veľkých britských podnikov, ktoré väčšinou ťažia skôr zo slabšej domácej meny.

„Za rastom kurzu libry zrejme stojí očakávanie, že s výraznejšou väčšinou v parlamente už Mayová nebude rukojemníkom zástancov tvrdého brexitu,“ uviedol analytik Toby Nangle zo spoločnosti Columbia Threadneedle.

Francúzsky akciový index CAC 40 v utorok oslabil o 1,59 percenta na 4990,25 bodu. Zaznamenal tak najvýraznejšiu stratu za takmer sedem mesiacov.

„Prieskumy preferencií (vo francúzskych prezidentských voľbách) sú veľmi vyrovnané,“ upozornil analytik Jasper Lawler zo spoločnosti London Capital Group. Podľa ankety agentúry IFOP-Fiducial by mal v prvom kole vyhrať bývalý člen socialistickej vlády Emmanuel Macron s 23 percentami hlasov. Tesne za ním by mala so zhruba 22 percentami hlasov skončiť nacionalistka Marine Le Penová.

Prvé kolo prezidentských volieb vo Francúzsku sa uskutoční túto nedeľu. Ak v ňom nikto nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov, postúpia prví dvaja kandidáti do druhého kola, ktoré sa uskutoční 7. mája.