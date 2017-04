II. pilier: Mizerné penzie, aj keď úspory sa slušne zhodnocujú

Aj preto koalícia spolu s časťou opozície schválila novelu, podľa ktorej si desaťtisíce ľudí po dovŕšení penzijného veku budú môcť od februára 2018 časť úspor z II. piliera vybrať v hotovosti. Týka sa to približne 300-tisíc lepšie zarábajúcich ľudí z 1,4 milióna sporiteľov. V II. pilieri majú ľudia už 7,15 miliardy eur.

Aby II. pilier nabral na váhe, musí sa zlepšiť aj sporiaca fáza, kde mali správcovia penzií posledné pokrízové roky problém porážať pri výnosoch infláciu. Za posledný rok sa však peniaze investované do akciových a indexových dôchodkových fondov zhodnotili aj o viac ako 20 percent.

Rizikom je, že v indexových, akciových aj zmiešaných fondoch prípadné straty sporiteľovi nikto nenahradí a vykryť ich majú práve súčasné vysoké zisky. V minulosti však vždy akcie aj po odpočítaní strát zarobili celkovo viac ako bezpečné dlhopisové fondy s výnosmi do 2 percent ročne. Napriek tomu väčšina peňazí, až takmer 5,8 miliardy eur, je uložených v slabo zarábajúcich garantovaných fondoch. V ziskovejších negarantovaných fondoch majú Slováci uložených len niečo nad 1,3 miliardy eur.

Prudký rast cien akcií pokračoval aj v úvode tohto roka a historické maximá dosiahli technologický index newyorskej burzy Nasdaq a americký priemyselný index Dow Jones. Napriek tomu investori aj v tomto roku počítajú s tučnými ziskami pri akciách a zvrátiť trend rastu môžu vraj len prípadné ekonomické šoky či svetové vojny.

„Nikto nedokáže predpovedať vývoj cien akcií a akákoľvek prognóza môže byť vymazaná hneď ďalší deň nečakanou udalosťou. Vo všeobecnosti však platí, že momentálne je veľmi priaznivé prostredie na ďalší rast cien akcií. Svetové hospodárstvo ukazuje konečne známky globálneho oživenia, politika centrálnych bánk je naďalej uvoľnená s extrémne nízkymi sadzbami, rozvinuté krajiny majú nízku mieru nezamestnanosti, podniky sú zdravé a mali by vykázať silný rast ziskov. Spomedzi jednotlivých regiónov americké akcie sú relatívne drahé, a preto sa zdá, že vyššie zisky by mohli priniesť práve akcie Európy alebo rozvojových krajín,“ povedal Michal Májek, vedúci oddelenia portfólio manažmentu v Tatra Asset Management.

Ťahúňmi majú byť Ázia, Latinská Amerika a Rusko

Najviac sa v tomto roku má dať zarobiť na investícii do akcií rozvíjajúcich sa trhov. Konkrétne rásť by mali hlavne ázijské, latinskoamerické trhy a Rusko. „Rast ziskov podnikov z rozvíjajúcich sa trhov by mal v roku 2017 dosiahnuť 15 percent,“ priblížila Karin Uličná, riaditeľka investičného úseku spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne. Aj podľa Medzinárodného menového fondu má byť na rozvíjajúcich sa trhoch silnejší rast hrubého domáceho produktu v porovnaní s vyspelými trhmi Európy, Ameriky a Japonska. Navyše Brazília aj Rusko majú ťažiť z vyšších cien ropy. Cena čierneho zlata sa posledné mesiace väčšinu času na trhoch predáva za sumu vyššiu ako 50 dolárov za barel. Ešte začiatkom roku 2016 pritom barel ropy stál menej ako 40 dolárov. Zároveň ako čoraz menej pravdepodobné sa zdá tvrdé ekonomické pristátie Číny. Ekonomiky rozvíjajúcich sa trhov tiež bude smerom k rastu tlačiť dostatok nerastných surovín, silnejúca stredná trieda či budovanie infraštruktúry aj urbanizácia miest.

Aj tento rok budú akciové zisky čeliť viacerým rizikám, ktorých naplnenie je však nateraz len v rovine teórií. Aktuálne je najväčšou hrozbou jadrová vojna medzi Severnou Kóreou a NATO. Vo Francúzsku zas už tento víkend odštartujú prezidentské voľby a prípadné víťazstvo Marine Le Penovej by mohlo postupne viesť až k rozpadu eurozóny aj celej Európskej únie. Nečakaný pád cien akcií môžu odštartovať aj čisto ekonomické dôvody. „Či už v podobe eskalovania napätia v európskom bankovom sektore, či negatívne prekvapenia zo strany FEDu – rýchlejšie zvyšovanie sadzieb, ako trh očakáva, prípadne zo strany Európskej centrálnej banky – skoršie uťahovanie expanzívnej menovej politiky,“ uviedla Silvia Čechovičová, investičná strategička KBC Asset Management.

Akcie rástli aj napriek brexitu

Analytici sa zhodujú v tom, že odhadovať krátkodobý vývoj trhov je zložité, keďže v minulom roku dokázali rásť aj napriek brexitu. Odhlasovanie definitívneho odchodu Veľkej Británie z Európskej únie bolo pritom analytikmi vnímané ako možný spúšťač prudkého pádu cien akcií. „Každopádne, myslíme si, že priestor na výrazný rast akcií je v krátkodobom horizonte limitovaný. Akciové trhy majú za sebou niekoľko rokov skoro nepretržitého rastu. Na vysokých úrovniach nie sú len ich hodnoty, ale aj rôzne fundamentálne ukazovatele, ktoré ukazujú na možnú predraženosť akcií,“ povedal Miro Kotov, vedúci portfólio manažér Allianz SDSS.

Akcie navyše posledné roky rástli aj vďaka tlačeniu peňazí s cielom znížiť úroky. V Spojených štátoch amerických už tlačenie peňazí skončili a aktuálne dvíhajú základné úrokové sadzby. V Európe sa so skončením tlačenia peňazí počíta najskôr až koncom roka 2017 a prípadné dvíhanie úrokových sadzieb môže prísť najskôr v roku 2018 až 2019. „Je možné, že v prípade normalizácie monetárnych politík jednotlivých centrálnych bánk by akciové trhy korigovali,“ dodal Kotov. Akcie tak majú pred sebou možno posledný rok až dva tučných ziskov.

Rekordom je výnos o 26,19 percenta za rok

Za posledný rok v II. pilieri najviac až o 26,19 percenta zhodnotil peniaze ľudí indexový negarantovaný fond dôchodkovej spoločnosti NN. V ďalších indexových dôchodkových fondoch sa ročné zisky pohybovali od 22 do 23 percent. O niečo menšie boli zisky v akciových fondoch II. piliera a konkrétne zisky sa pohybovali od 8 do 22 percent za rok. V zmiešaných dôchodkových fondoch sa ročné zisky pohybovali v rozmedzí 8 až 9 percent. Už tradične najmenej peniaze ľudí zhodnotili dlhopisové dôchodkové fondy. V ich prípade sa ročné zisky pohybovali v rozmedzí od 0,4 do 2,3 percenta.

Pri dlhopisových fondoch sú nízke zisky dôsledkom opatrnej investičnej stratégie dôchodkových správcovských spoločností. Tie totiž jedine v dlhopisových fondoch garantujú doplatenie prípadných strát z vlastných peňazí.

Výnosy fondov II. piliera za posledný rok Garantované dlhopisové dôchodkové fondy (ročný výnos) AXA: 0,40 %

0,40 % NN: 0,50 %

0,50 % Aegon: 0,66 %

0,66 % Allianz: 0,74 %

0,74 % DSS Poštovej banky: 2,28 %

2,28 % VÚB Generali: 2,51 %

Negarantované dôchodkové fondy

spoločnosť fond ročný výnos NN zmiešaný 8,30 % AXA akciový 8,41 % VÚB Generali zmiešaný 9,01 % NN akciový 12,14 % Aegon akciový 12,70 % VÚB Generali akciový 13,43 % DSS Poštovej banky akciový 17,46 % DSS Poštovej banky indexový 21,94 % Allianz akciový 22,31 % AXA indexový 22,79 % Aegon indexový 23,02 % VÚB Generali indexový 23,31 % NN indexový 26,19 %

