Cesta k moru bude dlhšia a drahšia

Kontroly na vstupe do Chorvátska sa sprísnili. Dovolenkárov čakajú v lete kolóny.

Európska únia zaviedla od 7. apríla tohto roku na vonkajších hraniciach schengenského priestoru sprísnené pasové kontroly pre všetkých cestujúcich. Nové pravidlá sa týkajú aj občanov členských štátov únie, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska, Švajčiarska a taktiež aj ich rodinných príslušníkov.

Stalo sa tak v súvislosti s množiacimi sa teroristickými útokmi priamo v Európe. Podľa Európskej komisie ide o priamu odpoveď na útoky v Paríži z novembra 2015. Komisia tvrdí, že nové pravidlá boli prijaté aj v súvislosti s rastúcou hrozbu zo strany najmä tých občanov únie, ktorí vycestovali do konfliktných oblastí a stali sa zahraničnými bojovníkmi.

Na schengenských hraničných priechodoch v Slovinsku a Maďarsku zavládol počas Veľkej noci chaos. Vodiči čakali na výstup zo schengenského priestoru aj niekoľko hodín. Napríklad na diaľničnom hraničnom priechode pri slovinskom meste Obrežje, ktorý spája Ľubľanu so Záhrebom, sa počas sviatkov podľa slovinského dopravno-informačného centra pre verejné cesty pohybovala čakacia doba aj na úrovni troch hodín.

Rovnako dlho vodiči čakali aj na hraničnom priechode Gruškovje, ktorý pri ceste na letnú dovolenku využíva aj časť slovenských vodičov smerujúcich najčastejšie na sever Chorvátska. Podobná situácia bola aj na hraničných priechodoch v Maďarsku.

Do zavedenia zmien sa systematickej kontrole na vonkajších hraniciach schengenského priestoru museli podrobovať len občania tretích krajín. Občania členských štátov únie boli kontrolovaní len náhodne. Kontrola navyše prebiehala len nahliadnutím do cestovného dokladu.

Po novom musia všetci cestujúci smerujúci mimo schengenského priestoru predložiť cestovný doklad, ktorý hraničná kontrola preverí v medzinárodných a národných databázach. Výsledok z informačných systémov je dostupný už do niekoľkých sekúnd, no aj napriek tomu na hraniciach vznikajú výrazné zdržania.

"Ak sa však vyskytne situácia, že systematická kontrola všetkých občanov EÚ v databázach by mohla mať neprimeraný vplyv na tok dopravy na hraniciach, členské štáty sa môžu rozhodnúť vykonávať len cielené kontroly s použitím databáz na vybraných pozemných a námorných hraničných priechodoch, ak posúdenie rizika preukáže, že to nepovedie k rizikám vo vzťahu k vnútornej bezpečnosti, verejného poriadku, medzinárodných vzťahov členských štátov alebo ohrozenia verejného zdravia,“ informuje Európska komisia v tlačovej správe.

Pri cestách mimo schengenského priestoru hraničné kontroly neprebiehajú len na cestných hraničných priechodoch, ale aj na letiskách alebo v prístavoch. Z toho dôvodu je potrebné prísť na letisko pri lete mimo Schengenu s dostatočným časovým predstihom. V Grécku museli počas prvých dní sprísnených kontrol prejsť na starý spôsob kontrolovania, pretože skenery nedokázali prečítať informácie zo starších gréckych pasov.

Cestovanie na dovolenku do Chorvátska bude v tomto roku navyše sprevádzané vyššími poplatkami za používanie diaľnic. Na diaľnici vedúcej do Dalmácie alebo na východ k srbským hraniciam bude po novom rovnaká sadzba ako na diaľnici vedúcej zo Záhrebu na Istriu. Navyše počas letnej sezóny bude na diaľniciach pod správou štátu platiť 10-percentná prirážka. Za približne 400-kilometrový diaľničný úsek medzi Záhrebom a Splitom tak vodiči v lete zaplatia 201 kún (27,07 eura), pričom v minulom roku to bolo len 174 kún (23,43 eura).