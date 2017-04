Odmeny v štátnych podnikoch neobmedzili

Odmena štátnych manažérov nesmie prekročiť 10-násobok priemernej mzdy v krajine za predchádzajúci rok. Teda v tomto roku 9 120 eur. Žiadne obmedzenia sa však nevzťahujú na výplatu podielov na zisku. „Podiely na zisku sa nevyplácajú už niekoľko rokov. To sa dialo za vlády Ivety Radičovej za našej vlády sa to nikdy nedialo,“ obhajoval zachovanie starých podmienok Žiga. Siahať tak na staré pravidlá nie je podľa neho akútne.

Deravé pravidlá pri vyplácaní odmien

V skutočnosti však denník Pravda vlani v novembri informoval o vysokých odmenách v podnikoch s účasťou štátu. Vlani len mesiac po voľbách štedré odmeny zo zisku odkleplo valné zhromaždenie čisto štátnej Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS). Päť členov predstavenstva dostalo po 20 000 eur a členovia dozornej rady po 1 027 eur. Po voľbách nebolo jasné, či starí manažéri v podniku zostanú. Tí si tak vyplatili odmeny vopred a neskôr nastúpilo nové vedenie.

Členovia vedenia SEPS si vlani po štyroch rokoch vyplatili aj tantiémy na návrh akcionára. SEPS patrí do kompetencie rezortu financií. Čistý zisk SEPS bol v roku 2015 takmer 73 miliónov eur. Denník Pravda v novembri minulého roka upozornil, že namiesto dividend, ktoré by putovali do štátnej kasy a mohli znížiť ceny elektriny, zostala väčšina ziskov nerozdelená. Vedenie podniku si rozdelilo 111-tisíc eur a 775-tisíc eur išlo na odmeny pre zamestnancov mimo prvej úrovne riadenia. A to neboli zďaleka jediní.

SPP – distribúcia si v roku 2015 rozdelila medzi 12 členov predstavenstva a manažmentu 1,454 milióna eur. Ak by sa daná suma spriemerovala, vyšlo by to na jedného manažéra vyše 10-tisíc eur za mesiac. Štát má od privatizácie v plynárňach 51 percent.

V štátnej Teplárni Košice si vlani tantiémy nevyplatili. Naposledy si ich vyplácali pred desiatimi rokmi. Odmeny si tam totiž prestali vyplácať po tom, čo denník Pravda v roku 2008 upozornil, že šesť členov predstavenstva má dostať 6,2 milióna korún (206-tis. eur), čo bol milión korún (33-tis. eur) na hlavu.

Problematické je aj zverejňovanie príjmov vedenia v podnikoch. Štátni nominanti často zverejnia len časť svojich príjmov, napríklad odmenu za členstvo v predstavenstve, no manažérsky plat napríklad generálneho riaditeľa nechajú bokom.

Žiga: Nie je to o vysedávaní v dozornej rade

Odmeny sú podľa ministra hospodárstva odstupňované podľa dôležitosti podniku. Vychádza sa pritom zo vzorca, ktorý nastavila ešte Radičovej vláda v roku 2011. Vyššie platy niektorých manažérov obhajuje Žiga tým, že inak by odišli do súkromného sektora. „Jedná sa o mimoriadne situácie a mimoriadne pozície. Ide to aj za výkon, nie je to len o tom, že niekto sedí v dozornej rade,“ povedal. Odmeny v dozorných radách sú podľa neho na úrovni 500–600 eur za mesiac.

Vo vysokých odmenách ekonóm Vladimír Baláž problém nevidí, no musia byť merateľné. „Nemyslím si, že by sme mali zabraňovať tomu, aby ľudia vo verejnej správe boli za nejaký nadštandardný výkon nadštandardne odmenení, ale musia byť stanovené merateľné kritériá,“ upozorňuje. Treba podľa neho rozlišovať, či niekto sedí v dozornej rade, alebo je vo výkonnej funkcii. Vyplácanie podielov na zisku sa mu však nepozdáva. Dá sa totiž podľa neho aj umelo vytvoriť. „Zostal by som pri výkonových ukazovateľoch a podiel zo zisku by mal zostať akcionárom, majiteľom, kam patrí aj štát,“ hovorí.

Manažéri majú informovať svojho ministra

Odmeny štátnym manažérom tak zostávajú aj po ističovej afére, ktorá stála miesto šéfa regulačného úradu Jozefa Holjenčíka. Menia sa len pravidlá o informovaní. Manažéri v podnikoch s účasťou štátu budú musieť po novom povinne informovať svojho akcionára – teda príslušný rezort – o každom zásadnom rozhodnutí. Doteraz to bolo dobrovoľné. „Dali sme im povinnosť, aby informovali akcionára vopred, akonáhle dostanú informácie týkajúce sa nejakých zásadných rozhodnutí v rámci spoločnosti,“ vysvetľoval po stredajšom rokovaní vlády Žiga. Ako sa nové povinnosti plnia, si už odsleduje ten-ktorý minister. Pokuta šéfom štátnych podnikov nehrozí.