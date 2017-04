Hrozba štrajku sa vznáša nad Volkswagenom

V najväčšej na Slovensku pôsobiacej automobilke sa zamestnanci možno už vo štvrtok začnú pripravovať na ostrý štrajk. Odborom sa totiž nepáči odmietavý prístup vedenia k požiadavkám zamestnancov. Pred štvrtkovým rokovaním preto padlo verejne ultimátum v podobe hrozby prerušenia kolektívneho vyjednávania. Ak sa tak stane, odbory požiadajú ministerstvo práce o určenie sprostredkovateľa a začnú prípravu ostrého štrajku.

"S prípravou ostrého štrajku začneme v prípade, ak počas štvrtkových rokovaní nepríde k pozitívnemu posunu v prospech zamestnancov,“ povedal šéf Moderných odborov Zoroslav Smolinský. Ten chce v tomto roku dohodnúť pre všetkých zamestnancov 16-percentné zvyšovanie tarifných tried. Priemerné platy v bratislavskom VW sú bez započítania vrcholového manažmentu na úrovni 1 795 eur v hrubom. "Z ďalších vecí by som vypichol zvýšenie príplatku za prvé tri dni práceneschopnosti zo súčasných 25 na 60 percent priemernej mzdy. Dnes si totiž väčšina zamestnancov radšej zoberie dovolenku, alebo čo je ešte horšie, ľudia prídu aj chorí do práce,“ dodal Smolinský. Odbory tiež navrhujú zvýšenie rozpočtu osobného hodnotenia, navýšenie mzdového zvýhodnenia za prácu v zmenách, zvýšenie základnej výmery dovolenky, predĺženie platenej prestávky či zjednotenie dovolenkového príspevku s vianočným.

Volkswagen Slovakia sa k prebiehajúcim rokovaniam nevyjadruje. V minulom roku automobilka dosiahla na Slovensku tržby vo výške takmer 7,6 miliardy eur a zisk po zdanení presiahol 145,3 milióna eur. To je slušný rast oproti roku 2015, keď tržby mierne presiahli sumu 7,2 miliardy eur a zisk po zdanení dosiahol takmer 127,5 milióna eur. Rástol aj počet zamestnancov a kým v roku 2015 pracovalo pre automobilku 10 800 ľudí, tak aktuálne Volkswagen Slovakia dáva prácu 12 300 zamestnan­com. "Aj rok 2017 bude pre nás dobrý a naďalej sa budeme zameriavať na optimalizáciu výrobných procesov, znižovanie nákladov a rast produktivity,“ načrtol tohtoročný vývoj predseda predstavenstva Volkswagenu Slovakia Ralf Sacht.

V tomto roku bude Volkswagen rovnako ako väčšina bratislavských firiem bojovať s nedostatkom pracovných síl. Aktuálna miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v Bratislavskom kraji hodnotu 4,11 percenta a do práce je schopných z úradov práce nastúpiť 14 410 ľudí. Nedostatok zamestnancov vlani vyriešil Volkswagen Slovakia dovozom 550 ľudí zo sesterského závodu Audi, ktorý sa nachádza v maďarskom meste Győr. Automobilku v tomto roku ešte čaká nábeh kompletnej výroby Porsche Cayenne a nového modelu Audi Q8.

V časoch rastúcej výroby aj ziskov je málo pravdepodobné, že vedenie podniku nechá spor s odbormi dospieť až do ostrého štrajku a očakáva sa, že rovnako ako v minulosti sa nakoniec nájde kompromis. Zamestnanci Volkswagenu Slovakia doteraz nikdy nemuseli pristúpiť k ostrému prerušeniu výroby. V minulosti spory gradovali maximálne do podporných zhromaždení za vyššie mzdy, ktoré zamestnanci organizovali pred bránami automobilky.