MMF: Daňové zmeny v USA môžu zhoršiť globálnu finančnú stabilitu

Finančná stabilita vo svete sa za posledný polrok zlepšila, ohroziť by ju ale mohla chystaná daňová reforma v Spojených štátoch či nadchádzajúce voľby v Európe. V správe o globálnej finančnej stabilite to v stredu uviedol Medzinárodný menový fond (MMF). Rizikom by podľa neho mohol byť aj pokračujúci rast úverov v Číne.