Košické železiarne dobieha starý spor

(Kliknutím na obrázok zväčši, Časť pozemkov pod košickým U. S. Steelom môže získať americká firma, s ktorou vedú oceliarne spor od 90. rokov.(Kliknutím na obrázok zväčši, otvoriť v novom okne Autor: Foto: U. S. Steel

Spor s americkou firmou Adams & Co viedli ešte bývalé Východoslovenské železiarne (VSŽ). Obe spoločnosti v roku 1997 uzatvorili zmluvu o odovzdaní know-how pre systém riadenia podľa odchýlok. VSŽ dané know-how využila aj pre ďalšie svoje dcérske spoločnosti, s čím americká firma nesúhlasila a v roku 1999 VSŽ zažalovala. Súdnou cestou chcela v tom čase získať 9,6 milióna dolárov.

"Na základe návrhu žalobcu Adams & Co., vo veci bolo vydané ( 28. 3. 2017) zabezpečovacie opatrenie podľa § 343 ods. 1 CSP za účelom zabezpečenia peňažnej pohľadávky veriteľa kvôli obave, že exekúcia bude ohrozená. Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie,“ povedala hovorkyňa Krajského súdu v Košiciach Marcela Gálová.

U. S. Steel sa k prípadu odmietol vyjadriť. Známe nie je ani to, či spoločnosť využije svoje právo proti rozhodnutiu súdu sa odvolať. "K prebiehajúcim súdnym sporom sa nevyjadrujem,“ informoval Ján Bača, hovorca spoločnosti U. S. Steel Košice.

Oceliarne však s pozemkami môžu nakladať aj naďalej. Rozhodnutie súdu by tak nemalo priamo ovplyvniť ani samotný predaj oceliarní. "Vydanie zabezpečovacieho opatrenia neobmedzuje vlastníka nehnuteľností s ich nakladaním. Výkon záložného práva, ktoré bolo uvedeným uznesením zriadené, môže nastať až potom, keď predmetná pohľadávka bude priznaná právoplatným súdnym rozhodnutím,“ dodáva Gálová.

Starý spor

Samotné ministerstvo hospodárstva sa k súdnemu sporu vyjadrovať nechce. "My ako štát s tým nemáme nič spoločné, nerokujeme so žiadnym novým vlastníkom, nezasahujeme do toho. Neviem o tom viac, pretože je to spor dvoch súkromných spoločností. A mal si to buď U. S. Steel, alebo ešte predchádzajúci majitelia vysporiadať. Je to úplne mimo pôsobenia ministerstva hospodárstva,“ povedal včera po rokovaní vlády minister hospodárstva Peter Žiga (Smer). Premiér Robert Fico ešte v januári povedal, že U. S. Steel informuje vládu o tom, čo v Košiciach deje, v súvislosti s možným vstupom nového investora a zároveň potvrdil, že štát si bude od nového kupca nárokovať časť akcií oceliarní.

Založených je takmer 600 hektárov pozemkov košickej oceliarne, čo predstavuje viac ako polovicu rozlohy všetkých pozemkov. V súčasnosti americká firma od košickej oceliarne žiada 16 miliónov eur.

V minulosti už VSŽ mala kvôli danému prebiehajúcemu sporu zablokované účty. Stalo sa tak krátko po podaní žaloby v roku 1999. O zablokovaní účtov v tom čase rozhodol Krajský súd v Bratislave. V ďalšom priebehu sporu sa ukázalo, že Krajský súd v Bratislave nebol miestne príslušným súdom. "Najvyšší súd Slovenskej republiky v máji 2013 rozhodol, že na konanie v uvedenej veci je príslušný Krajský súd v Košiciach,“ hovorí Gálová.

Predaj železiarní

V súčasnosti finišuje predaj U. S. Steelu čínskej spoločnosti He Steel Group, ktorá v košickej oceliarni vykonáva audit a nadväzuje vzťahy so slovenskou vládou. Odhadovaná cena transakcie dosahuje hodnotu 1,4 miliardy eur.

V minulom roku európska divízia U. S. Steelu, ktorej podstatnú časť tvorí práve košická oceliareň, zarobila 185 miliónov dolárov. Stúpajúca cena ocele a ekonomické oživenie predstavujú pre Američanov príležitosť na predaj svojho podniku za slušnú cenu.

Američania uvažujú o odchode zo Slovenska už dlhšie. Aktuálne ich navyše nový americký prezident Donald Trump motivuje k väčším investíciám v USA. Problémové obdobie košické železiarne zažili po kríze. V roku 2013 podnik dosiahol stratu vo výške až 370 miliónov eur. Následne sa objavili špekulácie o možnom predaji oceliarní Ukrajincom a situáciu musela zachraňovať slovenská vláda, ktorá sa podpisom memoranda o porozumení zaviazala oceliarňam pomôcť vyčerpať z eurofondov sumu 75,49 milióna eur. Navyše počas 15 rokov dostali oceliarne prísľub každoročnej podpory na výrobu elektrickej energie spaľovaním hutníckych plynov v sume 14,7 milióna eur. Američania sa zaviazali nepredať oceliarne do roku 2018 a zároveň mesačne neprepustiť viac ako 30 zamestnancov.