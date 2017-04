V Monaku predstavujú slovenské lietajúce auto

ČTK |

Prestížna svetová výstava Top Marques v Monaku mala vo štvrtok na programe aj predstavenie nového modelu takzvaného lietajúceho auta slovenskej firmy AeroMobil, ktoré by malo ísť už tento rok do predaja. Išlo by tak o prvé komerčne dostupné lietajúce auto na svete.