Riziko štrajku vo Volkswagene sa znížilo

Odbory preto nakoniec nepristúpili k prerušeniu kolektívneho vyjednávania a odvolali aj plánované informačné stretnutie so zamestnancami. Vedenie Volkswagenu Slovakia tak minimálne na týždeň zažehnalo hrozbu štrajku.

"Po intenzívnej a tvrdej diskusii môžem konštatovať, že vyjednávanie smeruje k naplneniu našej hlavnej požiadavky, ktorou je zvýšenie tarifných miezd o 16 percent. Kým v predchádzajúcich kolách kolektívneho vyjednávania bola táto požiadavka opakovane zamietnutá, dnes ju zamestnávateľ neodmietol a vybral si čas na prepočítanie jej finančných dopadov na podnik,“ povedal šéf Moderných odborov Zoroslav Smolinský. Priemerné platy v bratislavskom VW sú bez započítania vrcholového manažmentu na úrovni 1 795 eur v hrubom.

Zamestnávateľ odborom konkrétne prepočty predstaví 25. apríla 2017 už na siedmom kole kolektívneho vyjednávania. "Samozrejme, ak by nám zamestnávateľ po predstavení výpočtov povedal, že nemá peniaze na 16-percentné zvýšenie tarifných platov, tak stále sme pripravení ísť do štrajku. No nateraz veríme v dohodu,“ dodal Smolinský.

Volkswagen Slovakia dlhodobo patrí k najziskovejším podnikom na Slovensku a v minulom roku dosiahol automobilový závod zisk po zdanení presahujúci sumu 145 miliónov eur. Vedenie podniku sa k prebiehajúcim rokovaniam nevyjadruje a stanovisko poskytne až po skončení kolektívneho vyjednávania.