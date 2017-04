Svet uzrel slovenský aeromobil. Za 1,2 milióna

Miroslav Vajs, Pravda |

Prvý komerčne predávaný aeromobil na svete je zo Slovenska. Predstavili ho vo štvrtok v Monaku. Do predaja by sa stroj na cesty aj do vzduchu mal dostať ešte tento rok a prví zákazníci si ho budú môcť zaparkovať v garáži či hangári v roku 2020.