Štúdia: Do 5 rokov bude mať v Nemecku prácu každý druhý utečenec

Za ďalších desať rokov už by malo byť zamestnaných 70 percent utečencov, ktorí dorazia do Nemecka, predpokladá IAB.

Podľa štúdie sa vypláca väčšia podpora utečencov. Pretože ich ale v poslednom čase do Nemecka prišlo oveľa viac než predtým, bude si ich aj viac vzájomne konkurovať pri hľadaní pracovného miesta.

V súčasnej dobe prebieha integrácia utečencov na pracovnom trhu podľa očakávania. Z práceschopných žiadateľov o azyl, ktorí do Nemecka prišli v roku 2015, mal do polovice roka 2016 zamestnanie každý desiaty. Z tých, ktorí prišli v roku 2014, pracovalo do minulého leta 22 percent. Z prichádzajúcich z roku 2013 potom našla prácu tretina, cituje agentúra DPA.

Ak by sa ale odčítali utečenci, ktorí pracovali ako odmeňovaní stážisti, a boli teda prijatí len krátkodobo na prax, bola by čísla o tretinu až polovicu nižšie, priznáva IAB. Údaje vychádzajú z dotazníkového prieskumu medzi utečencami, ktoré sa uskutočnilo v roku 2016.

Čísla sa kryjú so štatistikou spolkového úradu práce Bundesagentur für Arbeit (BA). Podľa BA malo do konca roka 2016 prácu 12 percent utečencov, ktorí do Nemecka prišli v roku 2015 a 2016.

Hlavnými krajinami pôvodu nových utečencov sú Afganistan, Eritrea, Irak, Irán, Nigéria, Pakistan, Somálsko a Sýria.