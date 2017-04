Grécko vlani dosiahlo prebytok primárneho rozpočtu 3,9 % HDP

Informoval o tom v piatok štatistický úrad krajiny. Údaj o rozpočtovom prebytku by mohol byť úľavou pre ľavicovú vládu krajiny, ktorá sa s ťažkosťami snaží prekonať nezhody so zahraničnými veriteľmi pri rokovaní o uvoľnení ďalšej časti núdzových úverov. Grécko bude ďalšiu časť pôžičiek potrebovať do júla, kedy sa zvýši objem splátok jeho dlhu.

Zahraniční veritelia Grécka od Atén požadovali, aby prebytok primárneho rozpočtu bol na úrovni 0,5 percenta HDP. Grécky minister financií Euclid Tsakalotos je vo Washingtone na výročnom zasadaní Medzinárodného menového fondu a bude rokovať s poskytovateľmi núdzových úverov v snahe dosiahnuť na budúci mesiac dohodu o uvoľnení ďalšej časti pôžičky.