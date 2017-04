MHD v Ostrave má asistentov prepravy, môžu vyhodiť ľudí bez lístka

Vedenie mesta dokonca z radov predstaviteľov niektorých organizácií čelí obvineniam, že ide o rasizmus a diskrimináciu. Námestník primátora pre dopravu Lukáš Semerák (Ostravak) to odmieta, podľa neho je opatrenie len reakciou na stav, keď časť cestujúcich dlhodobo odmietala rešpektovať pravidlá prepravy, nebojí sa revízorov a neplatí za lístky.

Ostravský dopravný podnik zamestnáva osem asistentov prepravy. Plánuje ich až päť desiatok. Špeciálne vyškolení bývalí revízori majú za úlohu, často za sprievodu strážnikov, čiernym pasažierom zabrániť v nastúpení do električky. Zakázať to môžu aj ľuďom špinavým, hlučným či s objemnou batožinou. „Je ďaleko účinnejšie neprispôsobivé osoby do vozidla nevpustiť, než potom následne zložito riešiť dôsledky ich správania,“ uviedol Semerák.

Toto opatrenie platí od začiatku apríla a už stihlo vyvolať vlnu odporu a emócií. Na mesto sa podľa Semeráka obracajú tak niektorí dotknutí cestujúci, ako aj predstavitelia rómskych organizácií. Semerák ale tvrdí, že Dopravný podnik Ostrava dodržiavanie prepravného poriadku vyžaduje od všetkých cestujúcich.

„Za úplne absurdné považujem množiace sa obvinenia, že v dôsledku činnosti asistentov sa opakovane nedostali do školy rómske deti, ktoré boli zvyknuté cestovať bez platného cestovného lístka,“ povedal.

S asistentmi počíta dopravný podnik aj do budúcnosti. Ich počet chce zvýšiť. Rozšíriť by sa potom mal aj počet spojov, ktoré budú kontrolovať. Teraz sa osem prvých zameriava len na najproblémovej­šie linky.

Zavedenie funkcie asistenta je len jedno z opatrení, ktoré ostravský dopravný podnik vo svojich spojoch zavádza. Ďalším je inštalácia kamier a bezpečnostných tlačidiel, ktorými sa cestujúci v núdzi spoja s políciou.