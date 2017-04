Euro prudko posilňuje, silu mu dávajú Macronove výsledky

Jednotná európska mena tak reaguje na odhady výsledkov prvého kola prezidentských volieb vo Francúzsku, podľa ktorých zvíťazil centristický kandidát Emmanuel Macron.

Do druhého kola prezidentských volieb podľa odhadov postupuje tiež kandidátka krajnej pravice Marine Le Penová, ktorá vo svojej kampani sľubovala odchod Francúzska z eurozóny a návrat francúzskeho franku. Trhy sa obávali, že s Le Penovou by do druhého kola mohol namiesto Macrona postúpiť kandidát krajnej ľavice Jean-Luc Mélenchon, ktorý patrí tiež medzi euroskeptikov.

Jednotná európska mena sa voči doláru dostala najvyššie od 10. novembra, teda od prvého dňa po oznámení výsledkov prezidentský volieb v Spojených štátoch. Euro posilňuje tiež k ďalším popredným svetovým menám. Voči japonskému jenu krátko po začiatku obchodovania vykazovalo nárast o tri percentá na päťtýždňové maximum 120,905 JPY a voči britskej libre si pripisovalo 1,4 percenta na zhruba 0,85 GBP, napísala agentúra Reuters.

„Domnievam sa, že ľudia si budú celkom istí tým, že Macron v druhom kole vyhrá, čo znamená pre trh úľavu. Euro bude ťažiť z poklesu rizika rozpadu eurozóny,“ uviedol analytik Paul Lambert zo spoločnosti Insight Investment Management.

Upozornil, že Le Penová bude mať v druhom kole v porovnaní s Macronom väčšie problémy získať výraznejšiu podporu od ľudí, ktorí pre ňu v prvom kole nehlasovali.