Diaľnicu pri Bratislave na 24 hodín zatvoria

Všetky automobily budú nútené využiť obchádzkové trasy cez Trnavu alebo Senec a Sládkovičovo. V budúcnosti sa vodiči budú musieť pripraviť na to, že podobné obmedzenia budú v súvislosti s rozširovaním diaľnice vznikať častejšie.

Dočasná šesťprúdová diaľnica bude uzatvorená cez víkend. Posledné autá ňou podľa plánov majú prejsť 29. apríla (sobota) ráno, prípadne predpoludním. Následne diaľničiari cestu uzatvoria a znova bude vodičom sprístupnená až 30. apríla (nedeľa) popoludní, možno až večer. V pondelok 1. mája, čo je štátny sviatok, by už diaľnica mala byť otvorená. Jedno z doterajších najvýraznejších dopravných obmedzení je NDS nútená vykonať kvôli montáži nosnej konštrukcie mosta, ktorý bude prostredníctvom cesty prvej triedy I/61 križovať diaľnicu.

Diaľnica bude uzatvorená v smere do Bratislavy už od križovatky Trnava až po dočasný výjazd na diaľnicu pri Blatnom. V opačnom smere bude diaľnica zatvorená od Blatného až po križovatku Voderady.

"Tento termín však nie je definitívny vzhľadom na poveternostné podmienky. Alternatívny termín je stanovený na 6. mája do 7. mája 2017 v rovnakých hodinách,“ informujú diaľničiari na svojom facebookovom profile. Diaľnica D1 pri Senci už bola uzatvorená v októbri minulého roka, keď došlo k zbúraniu starého mosta na ceste prvej triedy I/61. Ten musel ustúpiť kvôli rozširovaniu samotnej diaľnice. Od Bratislavy po danú križovatku Blatné bude mať diaľnica osem pruhov plus odstavné pruhy, pričom od Blatného po Trnavu pôjde cesta len v šesťpruhovom usporiadaní aj s odstavnými pruhmi.

Zmluvu na výstavbu križovatky podpísal ešte v roku 2016 bývalý šéf NDS Milan Gajdoš. Výstavbu realizujú spoločnosti Eurovia a Doprastav, ktoré sa zaviazali, že križovatku postavia za 23,3 milióna eur. Hotová by mala byť do dvoch rokov. Most vedúci ponad diaľnicu budú vodiči môcť opäť využívať už počas tohto roka.

Vodiči budú môcť obísť daný úsek prostredníctvom dvoch obchádzkových trás. Jednou z možností pri ceste z Bratislavy je opustenie diaľnice na v súčasnosti nekompletnej križovatke Senec. Trasa následne využíva cesty prvej triedy I/61 a I/62, kde prechádza cez Sládkovičovo a v križovatke Sereď sa napája na rýchlostnú cestu R1.

Druhou možnosťou je opustenie diaľnice D1 na dočasnom výjazde pri Blatnom. Vodiči sa po ceste prvej triedy I/61 dostanú do Trnavy, z ktorej sa po rýchlostnej ceste R1 môžu opäť napojiť na diaľnicu D1.

Pri križovatke Blatné nie je doprava úplne plynulá už niekoľko dní. NDS začala s výmenou krytu vozovky pod novovznikajúcim mostom. Doprava je preto presmerovaná len do ľavého pásu diaľnice v štvorpruhovom usporiadaní. Vodiči smerujúci z Bratislavy na Trnavu tak musia prechádzať na druhú stranu diaľnice. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km/h.

Omnoho väčšie dopravné obmedzenia vodičov čakajú pri budovaní križovatky diaľnic D1 a D4, ktorá bude súčasťou nultého obchvatu hlavného mesta. "D1 si vyžaduje výškovú úpravu súčasnej diaľnice, čo si vyžiada zásadné obmedzenie dopravy na D1. Ľudia budú musieť mať obrovské pochopenie počas výstavby. Ak chceme mať polovičný obchvat Bratislavy, tak toto musíme preto dočasne strpieť. Musí to byť hotové do začiatku roka 2019,“ povedal v rozhovore pre Pravdu počas minuloročného októbra minister dopravy Árpád Érsek (Most – Híd).

V tesnej blízkosti križovania obchvatu s diaľnicou D1 vzniká križovatka Triblavina, ktorá mala pôvodne mať šesť jazdných pruhov spolu s dvojpruhovými jednosmernými súbežnými cestami po oboch stranách diaľnice, tzv. kolektormi. Ministerstvo dopravy však kvôli zlepšeniu dopravnej situácie kolektory z projektu vypustilo a diaľnica vznikne s ôsmimi jazdnými pruhmi.