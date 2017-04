České firmy sa obávajú Le Penovej

Ak by v druhom kole prezidentských volieb vo Francúzsku zvíťazila šéfka Národného frontu Marine Le Penová, boli by posilnené odstredivé tendencie v rámci EÚ, čo by pre Česko, ako malú otvorenú ekonomiku, bolo veľmi zlé.

Prípadný odchod Francúzska z EÚ, ktorý Le Penová podporuje, by mal priamy vplyv na českej podniky. V pondelok to uviedli český Svaz průmyslu a dopravy ČR (SPD) a Hospodářská komora ČR (HK).

Výkonnosť českej ekonomiky je výrazne ovplyvnená exportom, ktorý je silne závislý na spoločnom trhu EÚ. „Už teraz vidíme vo Francúzsku tendencie, ktoré nabúravajú voľný trh EÚ, a obávame sa, že by sa situácia mohla ešte zhoršiť,“ uviedol riaditeľ Sekcie medzinárodných vzťahov SPD Lukáš Martin.

Dodal, že neistota, ktorú už teraz cítia investori na finančných trhoch aj v reálnej ekonomike, by kvôli odchodu Francúzska z EÚ bola posilnená. „Nemožno opomenúť ani psychologický efekt, určitú paniku na trhoch, ktorá opäť môže ovplyvniť EÚ ako celok,“ upozornil.

Le Penová sa netají s tým, že v prípade víťazstva by chcela Francúzsku nasmerovať k odchodu z Európskej únie. „Prípadný frexit by tak znamenal odchod ďalšej silnej ekonomiky. To by samozrejme negatívne poznamenalo ako eurozónu, tak celú úniu, ČR nevynímajúc. Akákoľvek nestabilita v krajinách únie by mohla mať priamy vplyv na tuzemské podniky,“ uviedol prezident HK Vladimír Dlouhý.

Európske akciové trhy začali týždeň silným rastom v reakcii na víťazstvo Emmanuela Macrona v prvom kole volieb. Index pražskej burzy PX posilnil do 15:30 h o viac ako percento a koruna spevnila k 26,78 za euro.

Centrista Macron zvíťazil v nedeľňajšom prvom kole s 23,86 percenta hlasov. Do druhého kola, ktoré sa koná 7. mája, s ním postupuje Le Penová, pre ktorú hlasovalo 21,43 percenta voličov. Francúzsko je štvrtým najväčším exportným cieľom českých firiem. Vlani dosiahla hodnota vývozu do krajiny galského kohúta 206 miliárd korún.