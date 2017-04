Nord Stream 2 je reálnejší. Polovicu plynovodu zaplatia západné firmy

Západoeurópski partneri ruskej štátnej plynárenskej spoločnosti Gazprom sa v pondelok dohodli, že zaplatia 50 percent nákladov na výstavbu plynovodu Nord Stream 2 z Ruska do Nemecka. Tým padla významná prekážka, ktorá stála v ceste pláne Ruska dodávať do Európy viac zemného plynu, uviedla agentúra Reuters. Náklady na výstavbu majú predstavovať približne 9,5 miliardy eur.

Nord Stream 2 spočíva v rozšírení súčasného plynovodu, ktorý privádza plyn z Ruska do Nemecka po dne Baltického mora. Pri podpise v Paríži sa päť firiem z konzorcia – Uniper, Wintershall, Shell, OMV a Engie – uznieslo, že každá poskytne 10 percent z celkovej sumy, čo pre každú predstavuje až 950 miliónov eur. Jediným akcionárom zostane Gazprom, ktorý ponesie 50 percent nákladov.

Plynovod dlhý 1225 kilometrov s kapacitou 55 miliárd metrov kubických plynu ročne by mal začať prevádzku v roku 2019.

„Finančný prísľub európskych spoločností zdôrazňuje strategický význam projektu pre európsky trh,“ uvádza sa v spoločnom vyhlásení Gazpromu a konzorcia firiem.

Projekt ruského štátneho gigantu, ktorý sa už aj tak podieľa na zásobovanie Európy plynom približne tretinou, ale vzbudzuje kontroverzie. Východoeurópske krajiny upozorňujú, že nový plynovod urobí z EÚ rukojemníkov Moskvy, zatiaľ čo štáty na severe Európy, najmä Nemecko, vidia len ekonomické zisky.

Oponenti projektu podľa denníka The Wall Street Journal poukazujú tiež na to, že Nord Stream 2 ohrozuje energetickú bezpečnosť Európy a podkopáva diplomatické snahy Bruselu podporiť Kyjev. Súčasne umožní Rusku obmedziť export plynu cez Ukrajinu a pripraviť ju o príjem z tranzitných poplatkov.

Šéf Gazpromu Alexej Miller už vlani v lete uviedol, že po vybudovaní plynovodu Nord Stream 2 klesne tranzit plynu cez Ukrajinu na 10–15 miliárd kubických metrov ročne. To by bola desatina celkovej kapacity tohto plynovodu a necelá štvrtina terajšej prepravy. Gazpromu to zároveň ušetrí na investíciách do údržby potrubia 1,6 miliardy dolárov ročne, podotkol Miller.

Gazprom disponuje najväčšími zásobami zemného plynu na svete. Vlani sa na európskej spotrebe zemného plynu podieľal takmer tretinou, Európa sa na jeho príjmoch podieľa viac ako polovicou.